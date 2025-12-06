«Его просто уберут»: экс-премьер Украины предположил дальнейшую судьбу Зеленского
Азаров заявил, что у Зеленского сейчас «очень сложная ситуация» в стране
Фото: Официальный сайт президента Украины
США могут отстранить президента Украины Владимира Зеленского от должности, если не договорятся с ним о дальнейших шагах по урегулированию конфликта. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Сколько Зеленский еще будет на своем посту, сказать трудно. Все зависит от плана США», — написал Азаров в своем telegram-канале. По его словам, сейчас президент Украины нужен Вашингтону в качестве переговорщика для определения возможных требований и условий, особенно в условиях его крайне слабой позиции и положения всего киевского режима.
Азаров отметил, что у Зеленского сложная ситуация в стране, в том числе разногласия в Верховной Раде среди его бывших сторонников. В силу этого процесс может ускориться. Однако, добавил он, если ситуация с Зеленским не будет развиваться в нужном для США направлении, они его «просто уберут», и тогда любые переговоры прекратятся.
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что отстранение Владимира Зеленского от власти фактически будет означать поражение Евросоюза. По его словам, европейские страны сделают все возможное, чтобы этого не допустить. Также бывший премьер-министр Украины сообщил, что США активно работают с украинскими депутатами, используя уговоры, давление и подкуп, чтобы сменить руководство страны по образцу событий 2014 года.
