«Его просто уберут»: экс-премьер Украины предположил дальнейшую судьбу Зеленского

Азаров заявил, что у Зеленского сейчас «очень сложная ситуация» в стране Фото: Официальный сайт президента Украины

США могут отстранить президента Украины Владимира Зеленского от должности, если не договорятся с ним о дальнейших шагах по урегулированию конфликта. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Сколько Зеленский еще будет на своем посту, сказать трудно. Все зависит от плана США», — написал Азаров в своем telegram-канале. По его словам, сейчас президент Украины нужен Вашингтону в качестве переговорщика для определения возможных требований и условий, особенно в условиях его крайне слабой позиции и положения всего киевского режима.

Азаров отметил, что у Зеленского сложная ситуация в стране, в том числе разногласия в Верховной Раде среди его бывших сторонников. В силу этого процесс может ускориться. Однако, добавил он, если ситуация с Зеленским не будет развиваться в нужном для США направлении, они его «просто уберут», и тогда любые переговоры прекратятся.

Продолжение после рекламы