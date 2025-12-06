Заблокируют ли в России Minecraft: о чем игра, есть ли риски

Minecraft не будет ограничен в России Фото: Mojang Studios / Wikipedia / Public domain

Minecraft не блокируется в России. Сейчас планов по его ограничению нет. С такой позицией выступили в Роскомнадзоре.

Версии, что ограничения коснутся и Minecraft появились после истории с Roblox. На данный момент игра заблокирована. Что такое Minecraft и возможно ли его блокировка — в материале URA.RU.

Заблокируют ли в России Minecraft

Сведения о якобы введенной в России блокировке игры Minecraft не соответствуют действительности. Об этом сообщила сама пресс-служба Роскомнадзора.

Как указано в сообщении ведомства, ряд telegram-каналов распространяет недостоверные сведения о «запрете популярной игры Minecraft». В этих публикациях утверждается, что игру якобы «включили в перечень запрещенных» на территории Российской Федерации.

Роскомнадзор подчеркнул, что доступ к данной игровой платформе не ограничивается. Меры по ее блокировке не применяются.

Что такое Minecraft

Minecraft стал популярным у детей, потому что для его установки не надо иметь мощный компьютер Фото: Mojang Studios / Wikipedia / Public domain

Minecraft — это игра в жанре «песочница» с элементами выживания и ролевой системы, в которой пользователю предлагается исследовать и осваивать процедурно генерируемые миры, полностью состоящие из кубических блоков. Проект поддерживает как одиночный режим, так и совместную игру: число участников ограничивается лишь техническими возможностями конкретного сервера. Основной игровой процесс сводится к строительству, обустройству и постепенному расширению собственной базы, однако механики также стимулируют исследование окружающего мира в поисках редких предметов и ресурсов.

Игровые миры Minecraft фактически считаются бесконечными. В стандартной версии пользователю просто запрещено удаляться более чем на 30 миллионов блоков от центральной точки, но даже в рамках этого ограничения размер карты почти в семь раз превышает площадь поверхности Земли. При этом игровой мир не ограничивается только надземным пространством: под поверхностью расположены разветвленные системы пещер и подземных каньонов, которые стали одной из ключевых особенностей проекта. Исторически именно с них и началась Minecraft, выросшая из небольшой инди-игры, посвященной добыче полезных ископаемых.

Насколько популярен Minecraft

Различные моды позволяют изменить Minecraft до неузнаваемости Фото: Закари Барт / Wikipedia / Public domain

Одним из ключевых факторов, обеспечивших феноменальную популярность Minecraft, принято считать ее уникальный творческий потенциал, заложенный в игровых механиках и в самом принципе возведения объектов из кубических блоков. Проект не раз сопоставляли с классическими конструкторами LEGO, и подобная параллель выглядит вполне уместной: пользователю также предоставляется набор однотипных элементов, из которых он может создавать практически любые сооружения по собственному замыслу.

При этом компьютерную игру Minecraft все активнее используют в школьном образовании. Все началось еще в 2011 году, когда нью-йоркский педагог Джоэл Левин создал модификацию MinecraftEDU, предназначенную для обучения. А в 2016 году студия Mojang Studios представила официальную образовательную версию — Minecraft Education.

В этой «школьной» модификации Minecraft предусмотрены виртуальная доска и специальные неигровые персонажи‑гида (NPC). С их помощью учащиеся могут осваивать химию, историю, математику, экологию и многие другие дисциплины. Занятия в Minecraft способствуют более быстрому запоминанию материала и повышают интерес школьников к учебному процессу.

При этом даже стандартная версия игры оказывает образовательный эффект: она помогает развивать эрудицию, логическое мышление и аналитические способности. Игровой процесс предполагает решение нестандартных задач, конструирование сложных объектов, исследование окружающей среды и поиск стратегий выживания.

Почему заговорили о блокировке Minecraft

Ранее РКН ограничил доступ к примерно похожей игре — Roblox. Решение было принято в связи с размещением на ресурсе материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию, а также пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Вскоре до блокировки многие российские пользователи начали массово сталкиваться с проблемами при попытке получить доступ к игре.