Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

06 декабря 2025 в 13:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пострадавших машинами скорой помощи доставили в больницу

Пострадавших машинами скорой помощи доставили в больницу

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Турции при столкновении пассажирского автобуса и грузовика погибли шесть человек. Еще 11 получили травмы, сообщает издание Hurriyet.

«Дорожная авария произошла в провинции Османие. Пассажирский автобус столкнулся с фурой на участке трассы Адана — Газиантеп», — передает Hurriyet. Грузовик двигался в том же направлении, что и автобус.

Водитель автобуса пока не установлен. На месте погибли шесть человек. Многих пассажиров блокировало в салоне. Их вызволяли бригады пожарных. Одиннадцать пострадавших доставлены в больницы Османие. Из-за аварии на трасе перекрыли движение — транспорт пропускали по одной полосе. Проводится расследование.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал