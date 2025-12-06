Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
Пострадавших машинами скорой помощи доставили в больницу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Турции при столкновении пассажирского автобуса и грузовика погибли шесть человек. Еще 11 получили травмы, сообщает издание Hurriyet.
«Дорожная авария произошла в провинции Османие. Пассажирский автобус столкнулся с фурой на участке трассы Адана — Газиантеп», — передает Hurriyet. Грузовик двигался в том же направлении, что и автобус.
Водитель автобуса пока не установлен. На месте погибли шесть человек. Многих пассажиров блокировало в салоне. Их вызволяли бригады пожарных. Одиннадцать пострадавших доставлены в больницы Османие. Из-за аварии на трасе перекрыли движение — транспорт пропускали по одной полосе. Проводится расследование.
