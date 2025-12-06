Mash: дочь Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей

Дочь Долиной задолжала ФНС крупную сумму Фото: instagram / dolinalina (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина задолжала налоговой службе 47 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Дочь Долиной задолжала налоговой невероятные 47 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала. По его данным, 42-летняя Ангелина участвовала в работе компании «Музкульт». Проект представляли как музыкальную академию, связанную с именем Ларисы Долиной.

Планировалось, что там откроют школу для молодых артистов. Под развитие этой сферы, по данным канала, в целом выделили 100 млн рублей бюджетных средств, однако отдельную заявку «Музкульта» на госгрант в размере 76,6 млн рублей отклонили.

Продолжение после рекламы

Кроме того, канал напоминает, что в сентябре прекратил работу благотворительный фонд «Помощь без границ», где Ангелина значилась учредителем. ФНС исключила его из реестра из-за отсутствия отчетов и нулевой активности. В документах дочь Долиной фигурировала как учредитель, но недолго — с января по март 2021 года.

По данным Mash, Лариса Долина долгое время жила с дочерью и внучкой Александрой в квартире в Ксеньинском переулке в Москве. Именно эту квартиру она продала бизнесвумен Полине Лурье за 112 млн рублей. После сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, подала в суд и добилась возврата квартиры. Деньги при этом покупательнице не вернули, так как Долина перевела всю сумму телефонным аферистам.

Суд отказался применять двустороннюю реституцию — правило, по которому стороны должны вернуть друг другу все, что получили по сделке. В таком случае Лурье вернула бы Долиной квартиру, а Долина — деньги покупательнице. Однако суд постановил, что Лурье должна требовать возврата средств не от певицы, а от самих мошенников. Это вызвало общественный резонанс: покупательница осталась и без квартиры, и без крупной суммы.