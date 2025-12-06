Mash: дочь Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей
Фото: instagram / dolinalina (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина задолжала налоговой службе 47 тысяч рублей. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Дочь Долиной задолжала налоговой невероятные 47 тысяч рублей», — говорится в сообщении telegram-канала. По его данным, 42-летняя Ангелина участвовала в работе компании «Музкульт». Проект представляли как музыкальную академию, связанную с именем Ларисы Долиной.
Планировалось, что там откроют школу для молодых артистов. Под развитие этой сферы, по данным канала, в целом выделили 100 млн рублей бюджетных средств, однако отдельную заявку «Музкульта» на госгрант в размере 76,6 млн рублей отклонили.
Кроме того, канал напоминает, что в сентябре прекратил работу благотворительный фонд «Помощь без границ», где Ангелина значилась учредителем. ФНС исключила его из реестра из-за отсутствия отчетов и нулевой активности. В документах дочь Долиной фигурировала как учредитель, но недолго — с января по март 2021 года.
По данным Mash, Лариса Долина долгое время жила с дочерью и внучкой Александрой в квартире в Ксеньинском переулке в Москве. Именно эту квартиру она продала бизнесвумен Полине Лурье за 112 млн рублей. После сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, подала в суд и добилась возврата квартиры. Деньги при этом покупательнице не вернули, так как Долина перевела всю сумму телефонным аферистам.
Суд отказался применять двустороннюю реституцию — правило, по которому стороны должны вернуть друг другу все, что получили по сделке. В таком случае Лурье вернула бы Долиной квартиру, а Долина — деньги покупательнице. Однако суд постановил, что Лурье должна требовать возврата средств не от певицы, а от самих мошенников. Это вызвало общественный резонанс: покупательница осталась и без квартиры, и без крупной суммы.
После этой истории в интернете появилось выражение «эффект Долиной». Так называют ситуацию, когда продавец получает деньги за жилье, а затем через суд добивается возврата недвижимости, заявляя, что его обманули, и при этом, как утверждается, не возвращает покупателю уплаченные средства. После общественного резонанса Долина заявила, что намерена добровольно вернуть всю сумму покупательнице квартире. Однако она не уточнила, когда это сделает. Со слов певице не ясно, будет ли 112 миллионов рублей перечислены сразу или по частям.
