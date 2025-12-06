Егор Крид выложил фото в инвалидной коляске

Егор Крид сломал ногу перед вылетом в Москву Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Певец Егор Крид выложил в своих соцсетях фото, на котором сидит в инвалидном кресле с перебинтованной ногой. Артист сообщил, что повредил ногу перед вылетом в Москву.

«Небольшие приключения перед полетом. Будьте осторожны и берегите себя!» — написал Крид под фотографией. Он уточнил, что ему повезло и кости ноги остались целыми. Позже певец записал видеообращение для подписчиков, которые переживали за его здоровье.

Он сообщил, что все же смог добраться до самолета, чтобы вылететь в Москву. Артист отметил, что какое‑то время еще будет хромать, но серьезных последствий нет, кости не пострадали. Крид поблагодарил подписчиков за поддержку и пожелал им беречь свое здоровье и быть внимательными. При каких обстоятельствах он получил травму, певец не уточнил.

Продолжение после рекламы

В конце октября Егор Крид заявил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые заставили его перенести часть концертов. После серии масштабных выступлений, включая шоу в «Лужниках» и Санкт-Петербурге, артист продолжил гастроли, несмотря на усталость и недомогание. Он признался, что часто выходил на сцену даже с высокой температурой, считая, что зритель важнее его самочувствия.