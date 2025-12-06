Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Путин поздравил Жапарова с днем рождения

06 декабря 2025 в 12:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин пожелал Жапарову счастья, здоровья и успехов в деятельности на посту президента

Путин пожелал Жапарову счастья, здоровья и успехов в деятельности на посту президента

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения. Он отметил, что с теплом вспоминает свой недавний визит в республику и прошедшие с ним переговоры.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения... Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В послании российский лидер также заявил, что Жапаров пользуется искренним уважением соотечественников и обладает значительным международным авторитетом. Путин подчеркнул, что глава Киргизии вносит личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Бишкеком, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Продолжение после рекламы

Кроме того, он выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы России и Киргизии. В завершение поздравления Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Путин посещал Киргизию с рабочим визитом 25–27 ноября. В Бишкеке он провел переговоры с Жапаровым, а также принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам встречи лидеры подтвердили настрой на углубление отношений в рамках двустороннего формата и евразийских интеграционных объединений. В том числе, они заключили восемь документов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал