Путин поздравил Жапарова с днем рождения

Путин пожелал Жапарову счастья, здоровья и успехов в деятельности на посту президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения. Он отметил, что с теплом вспоминает свой недавний визит в республику и прошедшие с ним переговоры.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения... Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В послании российский лидер также заявил, что Жапаров пользуется искренним уважением соотечественников и обладает значительным международным авторитетом. Путин подчеркнул, что глава Киргизии вносит личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Бишкеком, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Кроме того, он выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы России и Киргизии. В завершение поздравления Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.