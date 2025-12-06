Путин поздравил Жапарова с днем рождения
Путин пожелал Жапарову счастья, здоровья и успехов в деятельности на посту президента
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент России Владимир Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова с днем рождения. Он отметил, что с теплом вспоминает свой недавний визит в республику и прошедшие с ним переговоры.
«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые теплые поздравления по случаю дня рождения... Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
В послании российский лидер также заявил, что Жапаров пользуется искренним уважением соотечественников и обладает значительным международным авторитетом. Путин подчеркнул, что глава Киргизии вносит личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Бишкеком, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Кроме того, он выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы России и Киргизии. В завершение поздравления Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Путин посещал Киргизию с рабочим визитом 25–27 ноября. В Бишкеке он провел переговоры с Жапаровым, а также принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам встречи лидеры подтвердили настрой на углубление отношений в рамках двустороннего формата и евразийских интеграционных объединений. В том числе, они заключили восемь документов.
