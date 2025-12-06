Пьяный свердловский подросток попытался напасть на полицейского с ножом

Подростка поймали, когда он попытался навредить себе Фото: Илья Московец © URA.RU

Каменский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подростка, напавшего на полицейского в Каменске-Уральском. Несовершеннолетний подозревается в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 УК РФ.

«Во время беседы взрослых нетрезвый подросток взял на кухне нож и стал угрожать причинить вред себе. Когда один из сотрудников полиции попытался предотвратить это, подросток, держа в руках нож, применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении участкового уполномоченного полиции», — передает telegram-канал «Патрульный участок»

Инцидент произошел вечером 16 ноября 2025 года в Красногорском районе во время профилактического мероприятия «Комендантский патруль». Сотрудники полиции обнаружили подростка в нетрезвом виде, впоследствии медосвидетельствование подтвердило состояние опьянения. На юношу составили административный протокол, после чего полицейские доставили его домой и передали бабушке, которая занимается его воспитанием.

