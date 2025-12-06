Логотип РИА URA.RU
В Тюмени бывшие уголовники убили мужчину, а его авто вывезли в Екатеринбург. Фото

06 декабря 2025 в 12:45
Злоумышленники вывезли похищенный автомобиль жертвы в Екатеринбург

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени местный житель хотел продать свой автомобиль и поздно ночью 4 декабря пошел на встречу с неизвестными мужчинами. Позже его тело нашли в сгоревшей машине, а двое мнимых покупателей оказались бывшими заключенными. Они забрали авто тюменца и перегнали его в Екатеринбург.

В неизвестном автомобиле было обнаружено тело продавца

Фото: telegram-канал СУ СК России по Тюменской области


«Двое ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска 2002 года рождения, под видом покупателей, обнаружив объявление о продаже автомобиля, прибыли к продавцу в ночь на 4 декабря. Злоумышленники на двух автомобилях выехали в безлюдное место Тюменского района. Там они поместили тело потерпевшего в незарегистрированный автомобиль, подожгли его. Подозреваемые вывезли автомобиль в Екатеринбург, где разместили объявление о его продаже», — сообщается на сайте СК РФ по Тюменской области.

Уголовники убили жертву сразу, а после уже вывезли тело в безлюдное место. Родственники и друзья тюменца забили тревогу и сразу же обратились к правоохранителям.

Как сообщили в региональном Управлении МВД, один из злоумышленников задержан в Екатеринбурге при попытке продать автомобиль. Второй — пытался скрыться в Тюмени в квартире у знакомой.

