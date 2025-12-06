МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан
Из-за снегопада упадет видимость на дорогах
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Днем 7 декабря в Свердловской области ожидается сильный снегопад. Из-за этого может ухудшиться видимость на дорогах. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Неблагоприятные погодные условия могут привести к ухудшению дорожных условий и затруднениям в передвижении. Пожалуйста, будьте осторожны и принимайте необходимые меры предосторожности», — заявили спасатели.
Водителям рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. При ухудшении погодных условий и начале интенсивного снегопада следует заранее перестроиться в правую полосу, включить аварийную световую сигнализацию и переждать неблагоприятный период, не выполняя лишних маневров.
Пешеходам советуют по возможности сократить пребывание на улице. Особенно это необходимо во время сильного снегопада. При возникновении чрезвычайных или аварийных ситуаций необходимо незамедлительно похвонить в МЧС России по телефону «101» либо по единому номеру вызова экстренных служб «112».
