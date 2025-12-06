МЧС выпустило экстренное предупреждение для свердловчан

Из-за снегопада упадет видимость на дорогах Фото: Размик Закарян © URA.RU

Днем 7 декабря в Свердловской области ожидается сильный снегопад. Из-за этого может ухудшиться видимость на дорогах. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Неблагоприятные погодные условия могут привести к ухудшению дорожных условий и затруднениям в передвижении. Пожалуйста, будьте осторожны и принимайте необходимые меры предосторожности», — заявили спасатели.

Водителям рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим и безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. При ухудшении погодных условий и начале интенсивного снегопада следует заранее перестроиться в правую полосу, включить аварийную световую сигнализацию и переждать неблагоприятный период, не выполняя лишних маневров.

