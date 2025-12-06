Сила в единстве: чему посвящен новый 2026 год
Следующий год будет посвящен теме объединения россиян
Президент России Владимир Путин объявил 2026-й годом единства народов России. Он напомнил, что сегодня без русских людей не может быть самой России. Однако, он уточнил, что для страны ценны все народы, входящие в ее состав. Подробнее о том, что такое Год народного единства — в материале URA.RU
Надо беречь национальное единство
Во время выступления президент отметил, что примером подлинного межнационального единства и боевого братства сегодня выступают участники специальной военной операции — военнослужащие и офицеры, которые совместно ведут справедливую борьбу за Россию и на поле боя подтверждают, что страна представляет собой единый народ. В этих условиях отмечается необходимость жестко пресекать любые провокации и попытки посеять рознь между гражданами. Особое внимание обращается на то, что инициаторы подобных действий зачастую находятся за пределами России, находятся под покровительством, финансируются и координируются иностранными спецслужбами.
«Цель очевидна — пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, — чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», — добавил Путин.
День народного единства: история и современное празднование
4 ноября в истории связано с событиями 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Их победа в 1612 году завершила Смутное время и заложила основы возрождения российского государства.
Патриарх Ермоген призвал народ к защите православия и освобождению столицы от захватчиков
Смутное время — период с 1584 по 1613 год, связанный с пресечением династии Рюриковичей и глубоким кризисом Московского государства. В это время страна переживала внутренние распри, появление самозванцев, грабежи и иностранное вмешательство. Патриарх Ермоген призвал народ к защите православия и освобождению столицы от захватчиков.
Чтобы решить эту проблему, было создано несколько ополчения. Первое возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, но оно распалось из-за внутренних распрей. Второе земское ополчение создал нижегородский староста Кузьма Минин. Он обратился к горожанам с призывом объединиться для защиты Родины и собрать средства на войско. Во главе ополчения вместе с Мининым стал князь Дмитрий Пожарский. Под их знаменами собрались представители всех сословий — более десяти тысяч служивых людей, казаки, стрельцы и крестьяне.
С чудотворной Казанской иконой Божией Матери ополчение 4 ноября 1612 года взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. Победа создала условия для восстановления государственной власти и избрания нового царя — Михаила Романова, первого представителя династии Романовых. Казанская икона стала символом народного единства и веры, ее почитание продолжается по сей день.
Праздник 4 ноября, а и еще 2026 год, — не просто историческая дата. Они подчеркивают, что сила страны — в поддержке друг друга, умении объединяться в трудные моменты и уважении к прошлому. С 2005 года праздник отмечается ежегодно. И учрежден, как символ сплоченности, взаимопомощи и единства народа в трудные моменты истории. По всей России проводятся шествия, концерты, выставки и образовательные мероприятия, посвященные истории страны и ее культурному наследию.
Какие раньше были тематические годы
2025 - год защитника Отечества
Традиция ежегодно назначать особую тему года началась в 2007-м, когда период посвятили русскому языку. Далее присваивали следующие темы:
- 2008 — Год семьи;
- 2009 — Год молодежи;
- 2010 — Год учителя;
- 2011 — Год российской космонавтики;
- 2012 — Год истории России;
- 2013 — Год охраны окружающей среды;
- 2014 — Год культуры;
- 2015 — Год литературы;
- 2016 — Год экологии;
- 2017 — Год особо охраняемых природных территорий;
- 2018 — Год добровольца и волонтера;
- 2019 — Год театра;
- 2020 — Год памяти и славы;
- 2021 — Год науки и технологий;
- 2022 — Год культурного наследия народов России;
- 2023 — Год педагоги и наставника;
- 2024 — Год семьи.
- 2025 — Год защитников Отечества
