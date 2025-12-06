Следующий год будет посвящен теме объединения россиян Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России Владимир Путин объявил 2026-й годом единства народов России. Он напомнил, что сегодня без русских людей не может быть самой России. Однако, он уточнил, что для страны ценны все народы, входящие в ее состав. Подробнее о том, что такое Год народного единства — в материале URA.RU

Надо беречь национальное единство

Во время выступления президент отметил, что примером подлинного межнационального единства и боевого братства сегодня выступают участники специальной военной операции — военнослужащие и офицеры, которые совместно ведут справедливую борьбу за Россию и на поле боя подтверждают, что страна представляет собой единый народ. В этих условиях отмечается необходимость жестко пресекать любые провокации и попытки посеять рознь между гражданами. Особое внимание обращается на то, что инициаторы подобных действий зачастую находятся за пределами России, находятся под покровительством, финансируются и координируются иностранными спецслужбами.

«Цель очевидна — пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, — чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», — добавил Путин.

День народного единства: история и современное празднование

4 ноября в истории связано с событиями 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Их победа в 1612 году завершила Смутное время и заложила основы возрождения российского государства.

Смутное время — период с 1584 по 1613 год, связанный с пресечением династии Рюриковичей и глубоким кризисом Московского государства. В это время страна переживала внутренние распри, появление самозванцев, грабежи и иностранное вмешательство. Патриарх Ермоген призвал народ к защите православия и освобождению столицы от захватчиков.

Чтобы решить эту проблему, было создано несколько ополчения. Первое возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, но оно распалось из-за внутренних распрей. Второе земское ополчение создал нижегородский староста Кузьма Минин. Он обратился к горожанам с призывом объединиться для защиты Родины и собрать средства на войско. Во главе ополчения вместе с Мининым стал князь Дмитрий Пожарский. Под их знаменами собрались представители всех сословий — более десяти тысяч служивых людей, казаки, стрельцы и крестьяне.

С чудотворной Казанской иконой Божией Матери ополчение 4 ноября 1612 года взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. Победа создала условия для восстановления государственной власти и избрания нового царя — Михаила Романова, первого представителя династии Романовых. Казанская икона стала символом народного единства и веры, ее почитание продолжается по сей день.

Праздник 4 ноября, а и еще 2026 год, — не просто историческая дата. Они подчеркивают, что сила страны — в поддержке друг друга, умении объединяться в трудные моменты и уважении к прошлому. С 2005 года праздник отмечается ежегодно. И учрежден, как символ сплоченности, взаимопомощи и единства народа в трудные моменты истории. По всей России проводятся шествия, концерты, выставки и образовательные мероприятия, посвященные истории страны и ее культурному наследию.

Какие раньше были тематические годы

Традиция ежегодно назначать особую тему года началась в 2007-м, когда период посвятили русскому языку. Далее присваивали следующие темы: