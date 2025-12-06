Хакеры придумали новую уловку для получения контроля над компьютерами россиян

Хакеры проникают в устройство через вредоносный код Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Хакеры начали использовать поддельный сайт «Центра обновления Windows» для взлома компьютеров россиян и кражи персональных данных. Об этом сообщили в компании «Спикател». Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки, перенаправляя пользователей на ресурс, который внешне не отличается от официального сервиса, и вынуждают их выполнять «обязательные» действия, приводящие к заражению устройств.

«При переходе по мошеннической ссылке у пользователя открывается веб-страница, полностью имитирующая интерфейс „Центра обновления Windows“. На экране появляются критические предупреждения, таймеры и сообщения об „обязательных действиях“, которые нужно выполнить вручную. Этими действиями жертва фактически запускает вредоносный код'», — сообщили РИА Новости в компании.

Там также отметили, что выполнение соответствующих команд дает злоумышленникам возможность получить доступ к устройству, установить на него майнеры и бэкдоры, а также похитить содержащиеся на нем данные. В «Спикател» предупредили, что количество доменов с подобными ресурсами заметно выросло с начала октября.

Формат атаки эксперты относят к классу ClickFix: пользователю под видом системных процедур пошагово предлагают самому провести взлом своего устройства. В компании подчеркнули, что основу таких атак составляет социальная инженерия. Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо внимательно проверять адрес сайта: мошеннические домены часто отличаются от оригинальных на одну-две буквы. Пользователям не следует запускать непонятные процессы на компьютере, если рекомендации исходят от ненадежного источника.