Financial Times: конфискация российских активов ударит по имиджу евро
Конфискация замороженных российских активов в ЕС может подорвать доверие к евро как резервной валюте
Возможная конфискация замороженных российских активов в Евросоюзе может ослабить доверие к евро и ударить по его статусу как одной из главных резервных валют мира. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на участников финансового рынка и источники в органах ЕС.
«Если ЕС решит изъять российские замороженные активы, то центробанки, а также частные инвесторы начнут сомневаться относительно того, стоит ли покупать европейские ценные бумаги», — говорится в материале газеты. По данным издания, сейчас около 20% валютных резервов центробанков разных стран размещено в евро, тогда как почти 60% — приходится на доллар США.
Представитель инвестиционной компании Union Investment Кристиан Копф заявил, что конфискация российских активов — это крайне чувствительный вопрос. По его словам, если Евросоюз хочет и дальше оставаться для инвесторов «тихой гаванью», как Швейцария, он «не должен вмешиваться в права собственности». Копф указал, что именно защита права и предсказуемые правила долгое время помогали европейским странам привлекать международный капитал.
Представитель инвестиционной компании Carmignac Кевин Тозе заявил, что решение об изъятии российских средств «поставит под вопрос резервный статус валюты [евро]». Он отметил, что инвесторы могут начать требовать «геополитическую премиальную надбавку» при покупках европейских облигаций и акций. Другие собеседники FT добавили, что крупные инвесторы из стран Персидского залива и Азии в таком случае могут начать переводить деньги в другие юрисдикции и сокращать вложения в активы, номинированные в евро.
Хотя некоторые страны ЕС, которые раньше были против этой меры, теперь поддерживают конфискацию и считают ее почти единственным способом надолго и в большом объеме финансировать Украину, Европейский центральный банк остается осторожным. Он опасается, что такие решения могут создать долгосрочные структурные риски для финансовой стабильности в еврозоне, которые перевесят краткосрочные политические и бюджетные выгоды.
Российские активы в ЕС заморожены с 2022 года, их общий объем оценивается примерно в 280 млрд долларов, основная часть размещена через бельгийский депозитарий Euroclear. В 2025 году Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен предложила использовать эти средства в формате «репарационного кредита» для Украины. В ответ Госдума потребовала от правительства разработать зеркальные меры из-за угрозы конфискации.
