Общество

Образование

Новая четырехэтажная школа появится в центре Перми. Фото

06 декабря 2025 в 13:01
В школе будут учиться 1050 учеников

Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Перми напротив Центрального рынка планируют построить четырехэтажную школу на 1050 учеников. Специалисты департамента градостроительства и архитектуры согласовали архитектурный облик здания на улице Пушкина, а разработанная проектная документация уже направлена на государственную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал архитектурный градостроительный облик здания общеобразовательного учреждения. Школа будет построена на ул. Пушкина напротив Центрального рынка», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. Проект учитывает как потребность в дополнительных учебных местах, так и требования к комфортной и безопасной городской среде.

Судя по представленным эскизам, фасады школы выполнят в бежево-коричневых тонах. При строительстве планируют использовать современные износостойкие материалы, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию.

Главный фасад оборудуют панорамным остеклением с винтажным рисунком переплетов, а входные зоны оформят в виде легких конструкций с прозрачными элементами, которые будут пропускать максимум естественного света. Проектом также предусмотрена архитектурная подсветка, которая выделит здание в вечернее время и обеспечит дополнительную безопасность на прилегающей территории.

Фото: администрация Перми

