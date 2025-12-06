Спикер заксобрания Сухих назвал фактор сдерживания развития речного туризма в Пермском крае
Валерий Сухих предложил уделить внимание увеличению количества заправок для речного транспорта
Фото: пресс-служба заксобрания Пермского края
Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих предложил уделить внимание увеличению количества заправок для речного транспорта. По его мнению, их отсутствие может тормозить развитие внутреннего туризма в регионах Поволжья. Вопросы речной навигации обсудили 5 декабря в Казани, где проходят мероприятия Совета законодателей Приволжского федерального округа, рассказали URA.RU в пресс-службе заксобрания Пермского края.
«Валерий Сухих на встрече со спикерами регионов Поволжья и представителями туристической сферы Татарстана поднял вопрос о развитии системы малогабаритных заправок для речного транспорта, так как их отсутствие сдерживает развитие речного туризма. Спикеры регионов ПФО отметили необходимость решать этот вопрос, подчеркнув его важность», — рассказали в пресс-службе пермского парламента.
В заксобраниии напомнили, что по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в городах и селах Пермского края уже активно строят причалы. Власти планируют включить населенные пункты в круизную сеть. В столице Прикамья в 2025 году снова стал работать Речной вокзал. За год пермским речным транспортом путешествовали 76 тысяч туристов. Развитие навигации происходит по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.
Также в Казани прошло заседании Совета законодателей ПФО. Главным одним из вопросов встречи стало развитие внутреннего туризма. Также на заседании Валерий Сухих поделился опытом регина по осуществлению реформы местного самоуправления.
Еще одним мероприятием стало заседание Ассоциации молодежных парламентов Поволжья. На нем молодежный парламент Прикамья отметили как один из наиболее эффективных в округе.
