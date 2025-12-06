Спикер заксобрания Сухих назвал фактор сдерживания развития речного туризма в Пермском крае

Валерий Сухих предложил уделить внимание увеличению количества заправок для речного транспорта Фото: пресс-служба заксобрания Пермского края

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих предложил уделить внимание увеличению количества заправок для речного транспорта. По его мнению, их отсутствие может тормозить развитие внутреннего туризма в регионах Поволжья. Вопросы речной навигации обсудили 5 декабря в Казани, где проходят мероприятия Совета законодателей Приволжского федерального округа, рассказали URA.RU в пресс-службе заксобрания Пермского края.

«Валерий Сухих на встрече со спикерами регионов Поволжья и представителями туристической сферы Татарстана поднял вопрос о развитии системы малогабаритных заправок для речного транспорта, так как их отсутствие сдерживает развитие речного туризма. Спикеры регионов ПФО отметили необходимость решать этот вопрос, подчеркнув его важность», — рассказали в пресс-службе пермского парламента.

В заксобраниии напомнили, что по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в городах и селах Пермского края уже активно строят причалы. Власти планируют включить населенные пункты в круизную сеть. В столице Прикамья в 2025 году снова стал работать Речной вокзал. За год пермским речным транспортом путешествовали 76 тысяч туристов. Развитие навигации происходит по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.

Также в Казани прошло заседании Совета законодателей ПФО. Главным одним из вопросов встречи стало развитие внутреннего туризма. Также на заседании Валерий Сухих поделился опытом регина по осуществлению реформы местного самоуправления.