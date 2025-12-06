Стройная фигура открыла для пермячки новые возможности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После вторых родов Елена Сергеева из Перми резко набрала вес и поправилась до 94 килограммов. Ей пришлось покупать одежду, которая подходит, а не ту, которая нравится. Она испытывала боль, когда нужно было сдавать спортивные нормативы на работе. Елена — человек при погонах, и никаких поблажек на службе нет. За год ей удалось не только избавиться от 30 лишних килограммов, но и стать призером соревнований. Своими секретами она поделилась c URA.RU.

Дальше некуда

Путь к стройной фигуре Елена начала два года назад. Пермячка решила обновить летний гардероб и купить себе новое платье. Девушка была убеждена, что носит 52 размер, но выбранный наряд ей оказался мал.

«Это была точка невозврата, когда понимаешь, что дальше толстеть уже некуда. Вышла из магазина и решила, что с сегодняшнего дня буду худеть», — вспомнила пермячка.

1/2 Елена была полной на протяжении 12 лет Фото: Елена Сергеева

Лишний вес осложнял жизнь

Основные сложности из-за лишнего веса начались, когда Елена вышла на работу из декретного отпуска. Ей было необходимо сдавать нормативы по физической подготовке, но даже тренировки давались очень тяжело.

«Мы регулярно сдаем нормативы по отжиманиям, бегу, прыжкам на скакалке. Помню, мне было очень страшно и невыносимо больно все это делать. Я изредка задумывалась, что все же надо похудеть. Но основным толчком к здоровому образу жизни стал тот поход в магазин за платьем», — рассказала Елена.

Диета без срывов и перееданий

Изнуряющих диет Елена не придерживалась. Она решила исключить только ужин. «Утром завтракала, где-то в час дня обедала, а потом снова завтракала на следующий день. Было тяжело. У меня двое сыновей и муж, которых надо кормить. После работы готовила им ужин, а сама пила чай. Без всего. Просто много пила. Так мне удавалось обмануть желудок», — поделилась пермячка.

Елена отметила, что срывов и перееданий у нее не было. Ее пугала мысль, что 54-ый размер одежды — точка невозврата. Если она сейчас сорвется, то уже никогда не сможет похудеть.

Тренировки шесть раз в неделю

К питанию пермячка подключила занятия спортом. Прыжки при лишнем весе делать не рекомендуется, поэтому сначала купила абонемент в бассейн и ходила туда шесть раз в неделю. Выходной был только по воскресеньям. В этот день Елена отдыхала и восстанавливалась перед следующей неделей.

Затем сослуживцы рекомендовали пермячке заняться бегом, так как кардио тренировки не только способствуют похудению, но и помогут ей подготовитсья к сдаче нормативов. «Бегать я начала, когда вес опустился до 70 килограммов. Коллеги тогда сказали: „Бегай! Ты получишь от этого кайф“. Но я не получила. Я не принимала этот вид спорта. У меня постоянно была одышка. Через силу заставляла себя выходить на пробежки. Такая же история была с бассейном. Тренировки давались очень тяжело. Только через полгода регулярных занятий начала получать удовольствие от физической нагрузки», — вспомнила Елена.

Вес не снижался

Так, Елена плавно снизила вес с 94 до 70 килограммов, но потом четыре месяца ничего не менялось. «Я не опускала руки, продолжала питаться два раза в день, ходить в тренажерный зал, бассейн и на пробежки. И у меня получилось! Родные были в шоке, потому что я 12 лет была полной», — отметила пермячка.













1/3 Пермячка стала принимать участие в соревнованиях Фото: Елена Сергеева

Стала призером соревнований

Елене за 12 месяцев удалось «бросить» 30 лишних килограммов. Уже год ее вес держится на уровне 62 килограммов. Она уже не придерживается диет. Может позволить себе сладости. Но при этом продолжает тренироваться шесть дней в неделю. Пять раз ходит на занятия в бассейн, где проплывает 1,5-2 киломтера без перерыва. У нее это занимает 45-60 минут. Еще три раза в неделю посещает тренировки по гребле на лодках класса «Дракон». При этом не бросает бегать. В некоторые дни у нее получается по две тренировки.

Занятия не прошли безуспешно. Так, пермячка стала третьей на соревнованиях общества «Динамо» по стрельбе, а в командной эстафете по бегу выполнила норматив первого разряда. Помимо этого у нее есть награды с соревнований по плаванию и гребле. «После похудения для меня открылись новые возможности. Я стала выступать на различных крупных соревнованиях, имею первый разряд по бегу и стрельбе. Останавливаться на этом не планирую. Хочу стать мастером спорта по стрельбе», — рссказала пермячка.

Можно ли похудеть к Новому году?

Пермячка не уверена, что резко похудеть за месяц или до Нового года возможно. Но нет ничего сложного в том, чтобы избавиться от лишнего веса всерьез и надолго. «Надо иметь силу воли и понимать, что все реально. Я носила 54-ый размер одежды, а сейчас у меня 44-ый. Я очень довольна результатом», — добавила Елена.