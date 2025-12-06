Синоптики предупреждают пермяков о гололеде и сильном снеге

Непогоду обещают 7 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местами в Пермском краю ожидаются гололед на дорогах и сильный снег. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Синоптики просят жителей и гостей региона учитывать ухудшение погоды при планировании поездок и передвижении по городу.

«По данным Пермского ЦГМС 07 декабря местами по Пермскому краю ожидаются гололедно-изморозевые явления, гололедица на дорогах, сильный снег», — заявили в ведомстве. В связи с этим водителей просят ездить аккуратнее, а пешеходм быть бдительными и не перебегать дорогу.