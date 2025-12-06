Синоптики предупреждают пермяков о гололеде и сильном снеге
Непогоду обещают 7 декабря
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Местами в Пермском краю ожидаются гололед на дорогах и сильный снег. Об этом предупреждает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Синоптики просят жителей и гостей региона учитывать ухудшение погоды при планировании поездок и передвижении по городу.
«По данным Пермского ЦГМС 07 декабря местами по Пермскому краю ожидаются гололедно-изморозевые явления, гололедица на дорогах, сильный снег», — заявили в ведомстве. В связи с этим водителей просят ездить аккуратнее, а пешеходм быть бдительными и не перебегать дорогу.
При сильном снегопаде и гололеде рекомендуется обходить неубранные участки, держаться подальше от края проезжей части и быть особенно внимательными в темное время суток. ЦГМС просит жителей заранее предупредить о неблагоприятных условиях пожилых родственников и детей, напомнить им правила безопасного поведения и в случае происшествий незамедлительно вызывать экстренные службы по телефонам «01», «101» или «112».
