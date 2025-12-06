Первокурсник из Екатеринбурга привез в ХМАО четыре килограмма наркотиков

Юноша решил быстро заработать денег Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции обратили внимание на юношу, который вышел из леса с сумкой и подозрительно озирался. Как оказалось, 18-летний студент из Екатеринбурга доставил в Югру 4 килограмма запрещенных веществ.

«В Нижневартовске сотрудники патрульно-постовой службы местного Управления МВД России задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков 18-летнего студента первого курса одного из вузов Екатеринбурга. Он был замечен полицейскими в городской промзоне при выходе из прилегающей лесополосы. Юноша держал в руках объемную сумку и озирался по сторонам, чем и вызвал подозрение у правоохранителей. Общая масса „синтетики“, изъятой у молодого человека, составила порядка четырех килограммов», — сообщается на сайте ведомства.

Как оказалось, юный наркодилер искал легкого заработка. В столице Урала он забрал крупную партию «запрещенки» и на попутном транспорте прибыл в Нижневартовск. Студент даже успел сделать схрон в лесу, где его и задержали. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.