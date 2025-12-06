Под Екатеринбургом перекроют трассу М-5 «Урал» несколько дней подряд

Перекрытия пройдут в три этапа в три разных дня Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Екатеринбургом полностью перекроют движение по федеральной трассе М-5 «Урал». Ограничения будут введены в ночное время 8, 9 и 12 декабря 2025 года Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«ВНИМАНИЕ! На автодороге М-5 км 157+900 (Сысертский район) в связи с проведением работ по монтажу балок пролетного строения, в направлении г. Челябинск будет ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫТО: 08.12.25 с 00:00 по 00:20; 09.12.25 с 00:00 по 00:20; 12.12.25 с 00:00 по 00:20», — сообщили дорожники.

Дорожники рекомендуют автомобилистам, планирующим ночные рейсы по направлению из Екатеринбурга в Челябинск, заранее корректировать график, чтобы не попадать на время технологической остановки. Водителям советуют соблюдать требования временных дорожных знаков и указаний дежурных служб на месте проведения работ. Узнать информацию об этом участке дороги можно по телефону «8-800-200-63-06».

