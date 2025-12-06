На Украине сообщили об увеличении объема плановых отключений света
06 декабря 2025 в 14:50
Фото: © URA.RU
Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об увеличении объема плановых отключений электроэнергии на территории Украины. «Объем предварительно запланированных ограничительных мер по потреблению сегодня вынужденно расширен. В настоящее время во всех регионах страны действуют почасовые отключения электричества в объеме одновременно 2,5–3 очередей», — говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале компании.
