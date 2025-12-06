Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за зубами зимой

Великая порекомендовала использовать зимой пасты для чувствительных зубов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Зимой у людей чаще обостряются скрытые проблемы с зубами. Об этом сообщила стоматолог, главный врач стоматологической клиники Юлия Великая. По ее словам, в зимнее время года лучше всего отдавать предпочтение пастам для чувствительных зубов.

«Когда человек выходит на холодный воздух, ткани зуба реагируют сужением сосудов. Если эмаль ослаблена, такая реакция становится болезненной — и именно поэтому чувствительность чаще появляется зимой. Это важный симптом, который не стоит игнорировать», — заявила Великая в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что мороз не разрушает здоровые зубы, но усиливает уже существующие нарушения — истончение эмали, микротрещины, начальный кариес или оголение корня. По ее словам, сухой воздух в помещениях из ‑за отопления ускоряет пересыхание слизистой рта, делает ее более уязвимой к воспалению и усиливает образование налета, что повышает риск кариеса и заболеваний десен.

Стоматолог порекомендовала в зимнее время избегать резких перепадов температур, не пить очень горячие напитки сразу после улицы и следить за влажностью воздуха в квартире. Великая посоветовала уделять больше внимания ежедневной гигиене, особенно очистке промежутков между зубами, а при реакции на холод использовать специальные пасты для чувствительных зубов.

Если же на морозе или при употреблении горячей и холодной пищи возникает резкая, «простреливающая» боль, это говорит не о сезонной особенности, а о ранних изменениях в эмали или деснах, подчеркнула она. В таких случаях врач рекомендовала как можно раньше обратиться к стоматологу для диагностики и лечения.