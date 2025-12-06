FT: конфискация ЕС активов России ударит по статусу евро в мире

Если российские активы будут конфискованы, то это может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты, пишет FT Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Возможная конфискация замороженных российских активов в Европе грозит ударом по статусу евро как одной из ключевых мировых резервных валют. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Еврокомиссия добивается согласованной позиции государств — членов ЕС по вопросу задействования замороженных российских суверенных активов в интересах Киева. Рассматривается схема предоставления Украине займа объемом от 185 до 210 млрд евро, который формально подлежит возврату после завершения конфликта и при условии, что Москва компенсирует Киеву материальный ущерб. В то же время в МИД РФ уже заявляли, что обсуждаемые в ЕС идеи о выплате Россией репараций Украине не имеют отношения к реальности, а сам Брюссель, по оценке российского внешнеполитического ведомства, давно практикует присвоение российских активов.

«Некоторые менеджеры фондов предупреждают, что использование замороженных активов может повысить политические риски владения активов в евро и даже поставить под сомнение их статус в качестве глобального резерва», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.

Руководитель отдела операций с инструментами фиксированного дохода и валютными активами немецкой управляющей компании Union Investment Кристиан Копф в комментарии изданию отметил, что инициатива по конфискации российских активов в Европе является «крайне противоречивым вопросом». По его мнению, ЕС должен воздерживаться от вмешательства в право собственности, если рассчитывает сохранять репутацию надежной «тихой гавани» для капитала, сопоставимую со швейцарской.

Член инвестиционного комитета французской управляющей компании Carmignac Кевин Тозет, в свою очередь, указал, что под угрозой может оказаться и сам евро, поскольку инвесторы в ответ могут начать требовать дополнительную «геополитическую премию» за размещение средств в активах, номинированных в этой валюте.

Репутация Европы как региона, где строго соблюдаются принципы верховенства права, долгое время являлась одним из ключевых преимуществ для международных инвесторов. Отметил в комментарии изданию главный экономист швейцарского банка J. Safra Sarasin Карстен Юниус.

«Если это положение будет подорвано, инвесторы из Азии и стран Персидского залива могут обратить свой взор на другие страны. <...> Это может привести к ослаблению евро в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — цитирует FT слова Юниуса.

Издание со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов сообщает, что государства Евросоюза вели активные переговоры с крупными инвесторами из стран за пределами Европы, стараясь убедить их, что изъятие российских активов не свидетельствует о превращении евро в инструмент политического давления и что их собственные средства не подвергаются риску.