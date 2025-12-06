Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

FT: конфискация ЕС активов России ударит по статусу евро в мире

06 декабря 2025 в 14:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если российские активы будут конфискованы, то это может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты, пишет FT

Если российские активы будут конфискованы, то это может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты, пишет FT

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Возможная конфискация замороженных российских активов в Европе грозит ударом по статусу евро как одной из ключевых мировых резервных валют. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Еврокомиссия добивается согласованной позиции государств — членов ЕС по вопросу задействования замороженных российских суверенных активов в интересах Киева. Рассматривается схема предоставления Украине займа объемом от 185 до 210 млрд евро, который формально подлежит возврату после завершения конфликта и при условии, что Москва компенсирует Киеву материальный ущерб. В то же время в МИД РФ уже заявляли, что обсуждаемые в ЕС идеи о выплате Россией репараций Украине не имеют отношения к реальности, а сам Брюссель, по оценке российского внешнеполитического ведомства, давно практикует присвоение российских активов.

«Некоторые менеджеры фондов предупреждают, что использование замороженных активов может повысить политические риски владения активов в евро и даже поставить под сомнение их статус в качестве глобального резерва», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.

Продолжение после рекламы

Руководитель отдела операций с инструментами фиксированного дохода и валютными активами немецкой управляющей компании Union Investment Кристиан Копф в комментарии изданию отметил, что инициатива по конфискации российских активов в Европе является «крайне противоречивым вопросом». По его мнению, ЕС должен воздерживаться от вмешательства в право собственности, если рассчитывает сохранять репутацию надежной «тихой гавани» для капитала, сопоставимую со швейцарской.

Член инвестиционного комитета французской управляющей компании Carmignac Кевин Тозет, в свою очередь, указал, что под угрозой может оказаться и сам евро, поскольку инвесторы в ответ могут начать требовать дополнительную «геополитическую премию» за размещение средств в активах, номинированных в этой валюте.

Репутация Европы как региона, где строго соблюдаются принципы верховенства права, долгое время являлась одним из ключевых преимуществ для международных инвесторов. Отметил в комментарии изданию главный экономист швейцарского банка J. Safra Sarasin Карстен Юниус.

«Если это положение будет подорвано, инвесторы из Азии и стран Персидского залива могут обратить свой взор на другие страны. <...> Это может привести к ослаблению евро в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — цитирует FT слова Юниуса.

Издание со ссылкой на анонимных чиновников и дипломатов сообщает, что государства Евросоюза вели активные переговоры с крупными инвесторами из стран за пределами Европы, стараясь убедить их, что изъятие российских активов не свидетельствует о превращении евро в инструмент политического давления и что их собственные средства не подвергаются риску.

Ранее стало известно, что инициатива немецкой фракции «Зеленых» о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины не была поддержана Бундестагом. За отклонение соответствующей резолюции проголосовали 455 парламентариев. Документ предусматривал передачу Украине российских активов, замороженных в европейских юрисдикциях, на сумму свыше 210 млрд евро. Вместе с тем депутаты от ХДС/ХСС и СДПГ высказались в поддержку аналогичного предложения, выдвинутого Еврокомиссией, передает телеканал 360.ru.

Материал из сюжета:

Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал