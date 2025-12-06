Соседов на фоне скандала с Долиной научил россиян раскусывать мошенников

Сергей Соседов так же, как и Долина подвергается атакам мошенников Фото: Виктор Васильев

Сергей Соседов очень активно следит за ситуацией с квартирным делом Ларисы Долиной. Музыкальный критик говорит, что и его самого ежедневно обрабатывают мошенники. О недавнем случае развода, а также о том, как не пострадать от действий аферистов, Соседов объяснил URA.RU.

«Мне, действительно, почти каждый день звонят мошенники, — говорит Соседов. — Я, как и Долина, страдаю. Меня обрабатывают под разным соусом. Последний раз звонят и говорят, что поклонница передала мне подарок. А мне бывает, что присылают разные презенты почитатели. Я получаю на дом и цветы, и конфеты, и фрукты, и торты, и даже варенье».

- Вам позвонит курьер и уточнит время доставки! — слышу в трубке.

- А вы кто? — спрашиваю у них. Я–то знаю, что обычно звонит сразу курьер и договаривается о времени и месте доставки.

- Мы — фирма по подаркам, к вам от нас приедет курьер, — сообщается мне мой собеседник. — Но до этого он вам позвонит и сообщит, когда сможет приехать. А потом вы должны будете нам перезвонить или отправить смс-сообщение в мессенджере и сказать, на какое время вы договорились.

Соседов говорит, что в этот момент сразу понимает: его пытаются развести мошенники. К тому же, собеседница отказывается называть, от кого Сергею полагается презент.

- Подождите, не буровьте абы что, — говорю им. — Что за чушь собачью вы несете? Я должен позвонить вам и сообщить, когда ваш курьер сможет ко мне приехать? Что еще за ерунда!

-В противном случае подарок вам передать не смогут.

- Вы не на того напали, — говорю им. — Вы хоть знаете, кому звоните. Вы знаете, кто я? Вы просчитались. Вы, наверное, не тому позвонили. Мне часто дарят подарки. И я знаю, как их доставляют. Курьер звонит, называет имя дарителя и интересуется, куда и в какое привезти презент. Я никому не перезваниваю. Вероятно, вы мне потом еще скажете вам назвать код из смс, которое мне придет? Так вот, уясните раз и навсегда: я никому никаких кодов не передаю.. Хоть курьер, хоть помощница, хоть кто — код от меня им не получить.