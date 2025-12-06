Соседов на фоне скандала с Долиной научил россиян раскусывать мошенников
Сергей Соседов так же, как и Долина подвергается атакам мошенников
Фото: Виктор Васильев
Сергей Соседов очень активно следит за ситуацией с квартирным делом Ларисы Долиной. Музыкальный критик говорит, что и его самого ежедневно обрабатывают мошенники. О недавнем случае развода, а также о том, как не пострадать от действий аферистов, Соседов объяснил URA.RU.
«Мне, действительно, почти каждый день звонят мошенники, — говорит Соседов. — Я, как и Долина, страдаю. Меня обрабатывают под разным соусом. Последний раз звонят и говорят, что поклонница передала мне подарок. А мне бывает, что присылают разные презенты почитатели. Я получаю на дом и цветы, и конфеты, и фрукты, и торты, и даже варенье».
- Вам позвонит курьер и уточнит время доставки! — слышу в трубке.
- А вы кто? — спрашиваю у них. Я–то знаю, что обычно звонит сразу курьер и договаривается о времени и месте доставки.
- Мы — фирма по подаркам, к вам от нас приедет курьер, — сообщается мне мой собеседник. — Но до этого он вам позвонит и сообщит, когда сможет приехать. А потом вы должны будете нам перезвонить или отправить смс-сообщение в мессенджере и сказать, на какое время вы договорились.
Соседов говорит, что в этот момент сразу понимает: его пытаются развести мошенники. К тому же, собеседница отказывается называть, от кого Сергею полагается презент.
- Подождите, не буровьте абы что, — говорю им. — Что за чушь собачью вы несете? Я должен позвонить вам и сообщить, когда ваш курьер сможет ко мне приехать? Что еще за ерунда!
-В противном случае подарок вам передать не смогут.
- Вы не на того напали, — говорю им. — Вы хоть знаете, кому звоните. Вы знаете, кто я? Вы просчитались. Вы, наверное, не тому позвонили. Мне часто дарят подарки. И я знаю, как их доставляют. Курьер звонит, называет имя дарителя и интересуется, куда и в какое привезти презент. Я никому не перезваниваю. Вероятно, вы мне потом еще скажете вам назвать код из смс, которое мне придет? Так вот, уясните раз и навсегда: я никому никаких кодов не передаю.. Хоть курьер, хоть помощница, хоть кто — код от меня им не получить.
- Они поняли, что не на того нарвались и повесили трубку, — говорит Соседов. — Но продолжают обрабатывать каждый день. Я уж не знаю: одни и те же звонят или разные. Я всем советую: не передавайте никаких кодов, не выполняйте никаких просьб от незнакомых людей. Сейчас такое время, что придумывают совершенно изощренные способы. Будьте предельно бдительны! Тогда никакие мошенники не смогут вас развести.
