Общество

Россельхознадзор накрыл ветклинику в Перми, торговавшую без лицензии

06 декабря 2025 в 16:11
Владельцу предписали устранить все лекарства

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ветклиника индивидуального предпринимателя Евгения в Перми лишилась партии лекарственных препаратов после проверки Россельхознадзора. Заведение торговало ветпрепаратами без ой лицензии. По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, внеплановое мероприятие прошло в сентябре по требованию прокуратуры, а в ноябре арбитражный суд признал нарушение и назначил предпринимателю наказание в виде предупреждения с обязательным уничтожением изъятых лекарств.

«Предприниматель не имел лицензии на торговлю такими средствами, что является обязательным требованием при реализации ветеринарных препаратов, содержащих лекарства. Управление изъяло 38 наименований лекарственных средств и поместило их на изолированное хранение», — пояснили в Россельхознадзоре.

В надзорном ведомстве уточнили, что в клинике предлагали к продаже препараты для животных, в состав которых входят лекарственные вещества. Среди них — средства от паразитов и кожных заболеваний, ушные капли и таблетки для лечения мочеполовой системы. В перечень изъятого вошли, в частности, «Инсектал», «InspectorRolf 3D», капли «БлохНэт max», ушные капли «Анандин», суспензия «Стоп-Зуд», таблетки «Стоп Цистит», «Дельцид» и другие позиции.

