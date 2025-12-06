Россельхознадзор накрыл ветклинику в Перми, торговавшую без лицензии

Владельцу предписали устранить все лекарства Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ветклиника индивидуального предпринимателя Евгения в Перми лишилась партии лекарственных препаратов после проверки Россельхознадзора. Заведение торговало ветпрепаратами без ой лицензии. По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, внеплановое мероприятие прошло в сентябре по требованию прокуратуры, а в ноябре арбитражный суд признал нарушение и назначил предпринимателю наказание в виде предупреждения с обязательным уничтожением изъятых лекарств.

«Предприниматель не имел лицензии на торговлю такими средствами, что является обязательным требованием при реализации ветеринарных препаратов, содержащих лекарства. Управление изъяло 38 наименований лекарственных средств и поместило их на изолированное хранение», — пояснили в Россельхознадзоре.