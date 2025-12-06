Логотип РИА URA.RU
«Жестокий романс»: сможете набрать 10/10 по фильму с Алисой Фрейндлих

Сложный тест по фильму «Жестокий романс»
06 декабря 2025 в 16:52
Алиса Фрейндлих сыграла в «Жестоком романсе» Хариту Игнатьевну

Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984, Мосфильм

8 декабря исполняется 91 год советской и российской актрисе Алисе Фрейндлих. Она с детства знала, что станет актрисой. У нее были прекрасные актерские данные и меццо-сопрано, благодаря которому она могла покорить оперную сцену.

Первое время она играла роли второго плана, однако в конце 70-х снялась в картинах, которые сделали ее звездой экрана. Она получила широкую популярность благодаря фильмам «Служебный роман», Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера».

В 1984 году вышел фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс», ставший одним из самых любимых для зрителей. В нем Алиса Фрейндлих сыграла мать главной героини, Хариту Игнатьевну Огудалову. Предлагаем вспомнить сюжет этой картины. Для этого ответьте на 10 вопросов.

