«Жестокий романс»: сможете набрать 10/10 по фильму с Алисой Фрейндлих

Алиса Фрейндлих сыграла в «Жестоком романсе» Хариту Игнатьевну Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс», реж. Эльдар Рязанов, 1984, Мосфильм

8 декабря исполняется 91 год советской и российской актрисе Алисе Фрейндлих. Она с детства знала, что станет актрисой. У нее были прекрасные актерские данные и меццо-сопрано, благодаря которому она могла покорить оперную сцену.

Первое время она играла роли второго плана, однако в конце 70-х снялась в картинах, которые сделали ее звездой экрана. Она получила широкую популярность благодаря фильмам «Служебный роман», Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера».

В 1984 году вышел фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс», ставший одним из самых любимых для зрителей. В нем Алиса Фрейндлих сыграла мать главной героини, Хариту Игнатьевну Огудалову. Предлагаем вспомнить сюжет этой картины. Для этого ответьте на 10 вопросов.