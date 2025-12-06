Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Лифт раздавил юношу на складе в Екатеринбурге

06 декабря 2025 в 15:44
Трагедия произошла ночью 5 декабря

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге на складе компании Wildberries минувшей ночью погиб молодой человек. Парня раздовило лифтом. Информацию об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«По предварительной информации, несчастный случай произошел в связи с несоблюдением техники безопасности: сотрудник оказался в зоне, предназначенной исключительно для работы специализированной техники — оборудования для транспортировки грузов с этажей мезонина﻿. Самостоятельные действия с техникой привели к непоправимым последствиям — оперативно прибывшая на место скорая помощь констатировали смерть. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибшего и обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заявили в компании. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

