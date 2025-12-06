Логотип РИА URA.RU
Прокуратура заинтересовалась смертью пешехода на трассе в ЯНАО

06 декабря 2025 в 17:46
Смертельное ДТП произошло в ночь на 6 декабря

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО начата проверка после ДТП на трассе Сургут-Салехард, где погиб пешеход в ночь на 6 декабря. Делом занялась окружная прокуратура.

«Прокуратура Пуровского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту ДТП. Установлено, что 06.12.2025 около 00:10 на 496 километре автодороги Сургут-Салехард произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Прокуратура также проверит соблюдение мер безопасности на территории муниципального образования. Результаты мероприятий находятся на контроле окружного управления ведомства.

