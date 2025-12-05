Логотип РИА URA.RU
Ключи от новых квартир из рук губернатора получили переселенцы из аварийного жилья в Тазовском

Губернатор Ямала Артюхов вручил жителям Тазовского ключи от новых квартир
05 декабря 2025 в 19:11
Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов передал ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Об этом глава региона рассказал в личном telegram-канале.

«В Тазовском вручил ключи будущим жильцам двух новостроек. 69 семей переедут сюда из аварийных домов, в том числе из Антипаюты и Находки», написал Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти региона достигли цели по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья. В следующем году окружное правительство планирует расселить не менее 100 тысяч квадратов.

