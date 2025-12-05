Ключи от новых квартир из рук губернатора получили переселенцы из аварийного жилья в Тазовском

Губернатор Артюхов вручил ямальцам ключи от квартир в новостройках Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов передал ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Об этом глава региона рассказал в личном telegram-канале.

«В Тазовском вручил ключи будущим жильцам двух новостроек. 69 семей переедут сюда из аварийных домов, в том числе из Антипаюты и Находки», написал Дмитрий Артюхов.