Ключи от новых квартир из рук губернатора получили переселенцы из аварийного жилья в Тазовском
Губернатор Артюхов вручил ямальцам ключи от квартир в новостройках
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов передал ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Об этом глава региона рассказал в личном telegram-канале.
«В Тазовском вручил ключи будущим жильцам двух новостроек. 69 семей переедут сюда из аварийных домов, в том числе из Антипаюты и Находки», написал Дмитрий Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало, что власти региона достигли цели по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилья. В следующем году окружное правительство планирует расселить не менее 100 тысяч квадратов.
