Губернатор ЯНАО Артюхов анонсировал открытие новых медицинских учреждений

Губернатор Артюхов: в поселке Тазовском в 2026 году появится медгородок
05 декабря 2025 в 22:35
Губернатор Артюхов посетил с рабочим визитом поселок Тазовский

Губернатор Артюхов посетил с рабочим визитом поселок Тазовский

Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Тазовский в 2026 году появятся несколько новых медицинских объектов. Речь идет о вводе в эксплуатацию инфекционного и противотуберкулезного отделений, а также нового стационара районной больницы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

«Достраиваем инфекционное и противотуберкулезное отделения, запустим их уже в следующем году. Туберкулезное появится здесь впервые. Строим стационар районной больницы. С вводом этих объектов в Тазовском появится полноценный медгородок», — уточнил глава региона.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что новые корпуса позволят вывести инфекционную службу из старого деревянного здания. Он также сообщил, что в поселке заработал новый цех предприятия «Тазовские олени». Переход на полный производственный цикл в четыре раза увеличит объем продукции глубокой переработки оленины: теперь здесь выпускают полуфабрикаты, колбасы, снеки и сыровяленое мясо.

Отдельно губернатор рассказал об осмотре новой котельной. Она заменила две старые и обеспечивает теплом большую часть поселка, включая жилые дома и социальные объекты.

Как сообщало URA.RU ранее, Дмитрий Артюхов вручил жителям Тазовского ключи от новых квартир. Таким образом из аварийных домов переедут 69 семей, в том числе из Антипаюты и Находки.

