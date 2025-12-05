В Салехарде обмерили сугробы рулеткой накануне прямой линии с губернатором. Видео
В Салехарде накажут ответственных за содержание дорог
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции замерили высоту снежных валов рулеткой и зафиксировали навалы снега выше двух метров у проезжей части. Увидев нарушения зимнего содержания улично-дорожной сети, инспекторы составили в отношении ответственных организаций административные протоколы. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции окружной столицы.
«Наваленные сугробы вблизи проезжих частей несут угрозу безопасности. Причем в некоторых местах сугробы достигают в высоту более двух метров, из-за такого „заграждения“, дети и другие пешеходы не всегда могут убедиться в безопасности, вследствие чего может произойти ДТП», — констатировали в ведомстве.
Там, где снежные отвалы ограничивали обзор, были зафиксированы нарушения правил содержания дорог. По статье КоАП РФ виновным может грозить крупный штраф, в том числе для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, уборка снега стала одной из популярных тем, которую жители озвучили накануне традиционной прямой линии с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Проблемы ямальцы отмечают в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Основная претензия людей в данном вопросе: колейность на дорогах, а также вывоз убранных снежных гор за территорию города.
