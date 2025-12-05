Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Салехарде обмерили сугробы рулеткой накануне прямой линии с губернатором. Видео

Госавтоинспекция в Салехарде: гигантские сугробы угрожают безопасности пешеходов
06 декабря 2025 в 01:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Салехарде накажут ответственных за содержание дорог

В Салехарде накажут ответственных за содержание дорог

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде сотрудники Госавтоинспекции замерили высоту снежных валов рулеткой и зафиксировали навалы снега выше двух метров у проезжей части. Увидев нарушения зимнего содержания улично-дорожной сети, инспекторы составили в отношении ответственных организаций административные протоколы. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции окружной столицы.

«Наваленные сугробы вблизи проезжих частей несут угрозу безопасности. Причем в некоторых местах сугробы достигают в высоту более двух метров, из-за такого „заграждения“, дети и другие пешеходы не всегда могут убедиться в безопасности, вследствие чего может произойти ДТП», — констатировали в ведомстве. 

Там, где снежные отвалы ограничивали обзор, были зафиксированы нарушения правил содержания дорог. По статье КоАП РФ виновным может грозить крупный штраф, в том числе для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, уборка снега стала одной из популярных тем, которую жители озвучили накануне традиционной прямой линии с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Проблемы ямальцы отмечают в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Основная претензия людей в данном вопросе: колейность на дорогах, а также вывоз убранных снежных гор за территорию города.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал