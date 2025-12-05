Более 500 вопросов задали губернатору Ямала на «Прямую линию» местные жители
Жители ЯНАО уже задали более 500 вопросов
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Более 500 вопросов задали жители Ямало-Ненецкого автономного округа губернатору региона Дмитрию Артюхову на его «Прямую линию», которая состоится 7 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы округа.
«Количество вопросов, поступивших на „Прямую линию“ губернатора Ямала, превысило 500. Запросы продолжают поступать», — отметили в ведомстве.
Напомним, что трансляция прямой линии Дмитрия Артюхова пройдет в грядущее воскресенье в 18:00. Губернатор поделится итогами 2025 года, расскажет о планах на грядущий 2026 и ответит на самые волнующие жителей Ямала вопросы. Ранее URA.RU публиковало список наиболее частозадаваемых ямальцами проблем, которые они адресовали главе округа.
