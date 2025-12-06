Путин вселил Индии надежду

Собкор URA.RU рассказал, как президент Владимир Путин вселил надежду в Индию Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

К госвизиту Владимира Путина в Индию в эти дни было приковано внимание не только в России, но во всем мире. И больше всего (наверняка) — в США. Как ни крути, а за такие (воспользуемся официальными формулировками) быстрорастущие экономики и развернулась борьба между двумя державами — Россией и Америкой. Дипломатически это называют, конечно, не борьбой, а многополярностью, в которой каждая страна имеет право на независимость и свободное выстраивание отношений с тем, с кем считает для себя правильным. Но если говорить прямо…

Да и говорить-то, в общем, ничего не нужно. Тем, кто находился в эти дни в Индии, достаточно было включить около 8 утра 5 декабря национальный телеканал India Today и посмотреть мультик длиной всего полторы минуты, в которые было заложено все, что нужно знать об отношениях России и Индии. Кстати, он сразу завирусился в интернете.

В конце переговоров Владимир Путин и Нарендра Моди вышли к СМИ Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Если кратко: довольные Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, радостно распевая песню о дружбе, мчатся на мотоцикле (предположим даже, что на нашем родном «Урале») вдоль нефтяных вышек и нефтепроводов. Оттуда врываются в ландшафты Индии, где их спины «прикрывают» российские противоракетные комплексы С-400. Мотоцикл останавливается на АЗС, на которой все две колонки: на первой — надпись Russia, на второй, конечно, USA. Возле второй даже стоить заправщик — Дональд Трамп. Но Моди игнорирует его, и сам заливает в бак российский бензин. Путин давит на газ, мотоцикл срывается с места, а Моди срывает с головы Трампа бейсболку (почему-то синюю, а не красную). Ну как в этот момент будет чувствовать себя американский президент, простите — заправщик? Он в бешенстве.

А как тут не будешь в бешенстве, если летом ввел повышенные тарифы для Индии, если постоянно угрожаешь санкциями и новыми пошлинами Нью-Дели, а они «капитулировать» и не собираются. Да еще и такие обидные для дядюшки Дональда мультики рисуют.

Наверняка отдельное негодование вызвало совместное заявление Путина и Моди по итогам переговоров и их выступления перед СМИ. Президент и премьер говорили, по сути, об одном — о верной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, но по-разному.

Моди на совместном заявлении так же эмоционально и виртуозно, как в мультике, второй раз за день сорвал кепку с головы Трампа. Пламенная речь индийского премьера больше напоминала выступление на каком-нибудь предвыборном митинге (впрочем, это хоть и не был митинг, но свой выбор-то Индия сделала). Моди восхвалял Путина и Россию. Судя по тому, что мы слышали от простого индийского народа на улицах Дели, под этой речью готов подписаться каждый.

Путин, даже говоря о дружбе, о партнерстве, об уважении друг к другу, редко изменяет своей сдержанности — сказывается опыт разведки. Просто Путина нужно не столько (или не только) слушать, сколько читать его речи между строк: на реальных переговорах с Моди он сделал то же самое, что и в утреннем мультике, — поддал газу в развитии отношений с Индией.

А живому, не мультяшному Трампу, да и всем тем, кто до сих пор надеется вернуться к своей колониальной политике, пусть и не обращаясь к ним напрямую, Путин сказал коротко и прямо: «Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику». К чему тут эмоции Моди, если и так – сказал, как отрезал.

Активности в отношениях России и Индии и правда не хватает. Доля индийского импорта в России — всего 2% от общего товарооборота. По сути, даже на прилавках российских магазинов индийских товаров нет. Путин считает, что это несправедливо, и существующий торговый дисбаланс нужно устранить.

Парк знаменитого Хайдарабадского дворца - настоящий оазис в Нью-Дели Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Если говорить о массовом потребителе, рожденные в СССР хорошо помнят любимые многими теплые мохеровые шарфы и свитера, великолепные индийские ковры (ради интереса в Нью-Дели мы даже заглянули в один из салонов — ассортимент, расцветки, правда, впечатляют), знаменитый индийский чай со слоном на этикетке (его иногда можно встретить у нас в магазинах, но хотелось бы увидеть настоящий — реально made in India). Конечно, лекарства — на них особая надежда, учитывая, что индийцы сами для себя установили правило — делать копии лекарств, разработанных другими производителями. Индийские дженерики могут заменить западные бренды, отказавшиеся поставлять в Россию свои препараты.

На индийских дорогах желто-зеленых «тук-туков», кажется больше, чем машин - дешевый способ добраться в нужное место Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Потенциально есть еще одна ниша — автомобильный рынок. За последние четыре года мы как-то уже свыклись с тем, что на десяток машин на российских дорогах приходится пять, а то и шесть «китайцев». И вот у «французов», «японцев» и «корейцев» может появиться возможность начать восстанавливать свои позиции в России — за счет Индии, где локализованы производства некогда самых популярных марок: Hyundai, Kia, Toyota, Renault, плюс Suzuki, Honda и местные Tata, Mahindra. Чего уж там: даже тот самый джип Toyota Fortuner, в который Моди усадил Путина, ни разу не изменившего с 2018 года своему Aurus, сделан в Индии.

Возможно, они и приедут на российский рынок в индийском исполнении. Все, что угодно, лишь бы не «тук-туки», от поездки в которых кровь в жилах стынет.

Россия же продолжит поставлять в Индию нефть (и пусть придется снова делать большие скидки), вооружение (одно то, что Нью-Дели выбрал российские Су-57, а не американские F-35 или французские Rafale говорит о многом, причем вместе с истребителями индийцы получат технологии), продовольствие. И это далеко не полный перечень, ведь на прошедший в эти дни бизнес-форум приехали представители крупных и не очень российских компаний, которые готовы вкладывать деньги в индийскую экономику и поставлять свои товары в республику. Каким этот спектр сотрудничества в итоге окажется, и насколько это партнерство будет взаимовыгодным, можно будет судить минимум лет через пять-десять.

Да и то это будет только «разгон», ведь предстоит решить еще много технических, в том числе финансовых вопросов. Кстати, Моди передал Путину целый список проблемных тем. С российской стороны вряд ли их меньше.

Нам даже рупии девать некуда, так что среди банкиров прозвучало предложение конвертировать их в юани – по истине, китайская валюта для нас становится той самой резервной валютой, которая может заменить доллар.

Жизнь в трущобах такая, но люди даже там добрые и приветливые Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Признаться, хочется верить, что России и Индии удастся «разогнаться». Индийцы — народ, который, конечно, знает себе цену, который бережно хранит свою историю, культуру, религию. В этом мы очень похожи. Но без P.S. не обойтись, к сожалению.

Социальное расслоение в Индии нам, приехавшим из России журналистам, невозможно было не увидеть. С одной стороны, трущобы, где спят прямо на земле, ходят босиком, где живут по соседству с горами мусора, в грязи, в полнейшей антисанитарии, где снуют попрошайки, то и дело дергающие нас за рукава, а с другой (буквально через дорогу) — памятник ЮНЕСКО Красный форт, куда стекаются толпы богатых туристов. И такую картину можно увидеть практически в любой точке Дели и Нью-Дели, конечно, за исключением отдельных кварталов, где живут обеспеченные индийцы. Зрелище одновременно ужасное и печальное для нас. Но и грязные, пыльные лица этих людей в то же время светлы: они дорожат каждой минутой даже такой жизни.

