Экокосметика для вахтовиков и не только: интервью с основательницей ямальского бренда «Косметика тундры»

Ямал традиционно славится не только своим суровым климатом и прекрасной природой, но и людьми, которые в непростых условиях трудятся, развиваются и создают особенную продукцию, отличающуюся экологичностью, пользой и ямальским колоритом. Корреспондент URA.RU пообщался с основательницей бренда «[Косметика тундры]» — экологически чистой косметики из Нового Уренгоя (ЯНАО) Варварой Бленаовой и узнал, в чем фишка продукции и кто ее покупает.

— Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создавать натуральную косметику именно на Ямале и что для вас значит «Косметика тундры»?

— [Косметика тундры] — это мой путь к северной продукции, которая раньше была представлена в минимальных количествах! Это моя жизнь, творчество, моя свобода и обременения, моя тягость и любовь. Чистота и экономичность!

— Какие местные ингредиенты вы используете чаще всего и как вы находите, тестируете и сохраняете их полезные свойства в косметических средствах?





— Чаще всего из местного мы используем иван-чай и ягель. Эти два растения вы точно найдете в каждом нашем изделии. Они обогащены природой тундры и свободой нашего края. Год назад я отошла от трав с юга и, в большей мере, перевела косметику на северный лад. Моя мама является самым ранним пользователем, тестирующим нашу косметику — сейчас, по истечению времени, она говорит, что продукты стали мощнее.

— Кто ваш типичный покупатель, знают ли вас за пределами ЯНАО, расскажите, пожалуйста, о самых необычных покупателях вашей продукции?

— Когда я только вставала на пост ремесленника мастерской, я рисовала себе героев своих изделий. Сейчас это активные женщины, мамочки, которые любят природу и хотят хорошо выглядеть. Но с еще большей гордостью я говорю о реальных наших покупателях, которые работают вахтовым методом, отдавая свои годы на развитие страны. Эти суровые и мужественные вахтовики-мужчины очень часто берут наш твердый шампунь, потому что его хватает на долгий период пользования и этот продукт прошел испытание временем.

— С какими главными трудностями сталкивается производство натуральной косметики в условиях Ямала? Есть ли трудности с логистикой, доставкой в регионы РФ, поиском сырья?

— Производство вообще не сталкивается, у нас отличная помощь со стороны государства и администрации города в целом. Одно из плачевных обстоятельств — это логистика. Доставка чистого сырья из центра России к нам на Ямал — это зачастую дорого и долго.

— Есть ли у вас любимый продукт или история создания его рецепта, которая особенно ярко показывает ваш подход к качеству и эстетике бренда?

— Да — это дезодорант на квасцах. Когда я вышла замуж и мы только налаживали быт, в один из дней муж сказал мне, что у меня плохо получается стирка. На белых футболках остаются всеми знакомые желтые пятна. Расстроилась ли я? Конечно! Ведь я много времени прожила самостоятельно и с бытом у меня все было гладко. В то время с рынка ушел мой любимый производитель натурального дезодоранта, и я решила прочитать его состав, в глазах четко запомнилось слово «квасцы». Вспомнив, что в подростковом возрасте моя бабуля брызгала чем-то моих братьев, мы созвонились с ней. Бабушка рассказала мне про те самые жженые квасцы, на основе которых я произвожу продукт. Без него не могут жить наши клиенты и семья. Возвращаясь к началу истории — с тех пор кругов на футболках, как не бывало. Таким образом совет бабушки и квасцы сохранили мою семью.

— Какие у вас планы по развитию «[Косметики тундры]». Будет ли расширение ассортимента, коллаборации с другими мастерами или эко‑проектами, участие в ярмарках или выход на новые рынки?

— Планы по развитию — это реализация недавно выигранного сертификата и продолжения налаженных коллабораций с кофейнями и салонами красоты.