Оставаться в рабочем ритме: какую подработку для пенсионеров предлагают в ЯНАО

В ЯНАО все больше людей пенсионного возраста выбирают не полное прекращение деятельности, а посильную подработку. Для одних это способ поддерживать привычный уровень дохода, для других — возможность оставаться в рабочем ритме и общаться с людьми. Специалисты «Авито Работы» подготовили для URA.RU подборку интересных вакансий ямальских пенсионеров.

Работа няней в Салехарде с обучением

Открывает подборку вакансия няни с обучением — формат, рассчитанный на тех, кто любит детей и готов осваивать новую профессию даже в пенсионном возрасте. Работодатель берет на себя организацию и оплату обучения по программе «Няня», а также помогает пройти стажировку.

Такой подход дает возможность тем, у кого нет специального педагогического образования, получить необходимые знания и навыки. После завершения обучения соискателю предоставляют постоянные заказы, что помогает удерживать стабильный доход без долгих перерывов в работе.

Вакансия предполагает гибкий график и возможность самостоятельно формировать нагрузку. Это важно для пенсионеров, которые хотят работать, но при этом учитывать состояние здоровья, расписание приемов у врачей и семейные дела. Работа няни проходит в Салехарде. Предлагаемая оплата — от 20 000 до 100 000 рублей в месяц, в зависимости от количества взятых смен и объема заказов, выплаты — дважды в месяц.

Инструктор по вождению в Новом Уренгое

Еще один вариант — это подработка инструктором по вождению. Эта занятость хорошо подходит тем пенсионерам, у кого большой стаж за рулем и кто готов делиться накопленным опытом с начинающими водителями.

В обязанности входит обучение практическому вождению как на автодроме, так и в условиях города. В такой работе важны спокойствие, выдержка, умение объяснить сложные моменты простым языком и находить подход к разным ученикам — качествам, которые часто присущи людям старшего поколения.

График — гибкий: от трех до пяти рабочих дней в неделю по 4–7 часов. Такой формат подойдет тем, кто хочет получать регулярный доход, но не готов к полной занятости и многочасовому рабочему дню. Можно подбирать расписание под свои возможности и распределять нагрузку равномерно. Предлагаемая оплата — от 500 рублей в час. При стабильном потоке учеников это позволяет пенсионерам в ЯНАО рассчитывать на заметную прибавку к пенсии, не отказываясь при этом от свободного времени и привычного образа жизни.

Повар в столовой в Ноябрьске

Для тех, кто предпочитает четкий распорядок дня и ясный круг обязанностей доступна вакансия повара в столовой. Это классическая для общепита позиция с понятным функционалом и постоянным режимом работы. К основным задачам относятся приготовление блюд по установленным требованиям и соблюдение внутренних норм предприятия. Требуются аккуратность, внимательное отношение к санитарным стандартам и умение работать по технологическим картам.

График фиксированный: с 5:00 до 16:30, занятость полная. Такой режим подойдет тем пенсионерам, кто привык рано вставать и ценит стабильность — рабочий день начинается рано, но и заканчивается достаточно рано, оставляя вечер свободным. Предлагаемая оплата — 55 000–58 000 рублей в месяц.

Администратор в гостинице в Салехарде

Завершает подборку вакансия администратора в гостиницу — вариант для тех пенсионеров, кто готов к сменному графику и аккуратной работе с людьми. Такая должность требует вежливости, ответственности и умения быстро реагировать на нестандартные ситуации.

