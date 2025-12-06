Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

На Ямале простятся с бойцом, погибшим в зоне спецоперации. Фото

06 декабря 2025 в 11:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прощание с бойцом состоится 7 декабря

Прощание с бойцом состоится 7 декабря

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В селе Шурышкары (ЯНАО) 7 декабря состоится церемония прощания с военнослужащим Александром Салтыковым. Он отдал свою жизнь, защищая страну в зоне спецоперации.

Боец ушел на фронт в конце 2024 года

Фото: telegram-канал Администрации Шурышкарского района


«В селе Шурышкары простятся с Александром Салтыковым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Церемония прощания состоится 7 декабря в 12:00 у памятника воинам Великой Отечественной войны», — сообщается в telegram-канале мэрии Шурышкарского района.

Контракт с Минобороны боец заключил в декабре прошлого года. У него стались родитель, близкие и друзья.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал