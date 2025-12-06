Прощание с бойцом состоится 7 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В селе Шурышкары (ЯНАО) 7 декабря состоится церемония прощания с военнослужащим Александром Салтыковым. Он отдал свою жизнь, защищая страну в зоне спецоперации.

Боец ушел на фронт в конце 2024 года Фото: telegram-канал Администрации Шурышкарского района





«В селе Шурышкары простятся с Александром Салтыковым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Церемония прощания состоится 7 декабря в 12:00 у памятника воинам Великой Отечественной войны», — сообщается в telegram-канале мэрии Шурышкарского района.