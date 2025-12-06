От промышленности к цифре: «Единая Россия» обозначила новые ориентиры развития Калининграда

ЕР реализует план цифровой трансформации страны Фото: пресс-служба Цифровая Россия

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин совершили рабочую поездку в Калининградскую область. Как стало известно URA.RU, в рамках визита партийная делегация посетила ключевые производственные площадки региона, встретилась с трудовыми коллективами и приняла участие в Форуме муниципальных депутатов.

Одним из пунктов поездки стал визит на завод «Автотор» — одно из крупнейших предприятий российской обрабатывающей промышленности. Здесь активно развивается производство электродвигателей, электромобилей и электронных систем управления, растет уровень локализации критически важных компонентов. В ближайшем году эти показатели значительно увеличатся.

Якушев ознакомился с проектом Фото: пресс-служба Цифровая Россия

Владимир Якушев отметил, что предприятие выполняет стратегические задачи, поставленные Президентом России: «Здесь налажено производство электродвигателей, электромобилей. Если говорить о вкладе в развитие региона, то предприятие является основным налогоплательщиком. Работают более 30 тысяч человек. А если говорить в целом о развитии российской экономики, то „Автотор“ помогает решать вопросы импортозамещения. Предприятие совершило серьезный рывок вперед. В следующем году локализация будет еще выше. То есть, в том числе на этой площадке, решается поставленная Президентом задача и завоевывается технологический суверенитет».

Продолжение после рекламы

Антон Немкин, в свою очередь, подчеркнул значимость предприятия для страны и региона: «Это одно из ключевых предприятий российской промышленности, и его масштаб особенно важен в контексте технологического суверенитета. „Автотор“ формирует фундамент технологического лидерства, на котором строится новое качество нашей промышленности».

Предприятие обеспечивает занятость свыше 30 тысяч человек вместе со смежными производствами, остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков Калининградской области и оказывает прямое влияние на ее социально-экономическое развитие.

На предприятии применяются новейшие технологии Фото: пресс-служба Цифровая Россия

В ходе визита делегация осмотрела производство электродвигателей, электронных систем, завод пластиковых деталей, линии сварки и окраски автомобилей. Состоялась встреча с трудовым коллективом, на которой были вручены партийные билеты работникам. Владимир Якушев также обозначил задачи региональному отделению «Единой России» Калининградской области на форуме муниципальных депутатов. На нем собрались 300 депутатов со всего региона.

Важность этой работы очевидна в преддверии федеральной кампании по выборам в Госдуму, а также региональных выборов, которые пройдут в Калининградской области в следующем году: «По факту мы с вами уже зашли в эту повестку и живем в рамках подготовки избирательной кампании. Наша цель — безоговорочная победа. Это самая большая фракция в Государственной Думе и возможность влиять на всю законотворческую повестку», — добавил Якушев.

Секретарь Генсовета отдельно остановился на необходимости укреплять партийные ряды в регионе, подчеркнув, что особого внимания требует работа с активом «Молодой Гвардии Единой России».

«Они должны быть вовлечены во всю партийную повестку. Мы можем гордиться нашими молодогвардейцами — в период непростых испытаний они проявили свои лучшие качества. Это касается не только специальной военной операции, но и периода пандемии. Это наш мощнейший актив и, конечно, так называемая „скамейка запасных“, — подчеркнул Якушев.