Россиянка купила поддельные биодобавки на сайте популярного спортивного магазина

Россиянке продали поддельные биодобавки под видом настоящих Фото: URA.RU

Россиянка при заказе на сайте «Спортмастера» получила поддельный биологически активный комплекс. После получения витаминов покупательница обратила внимание, что привычная добавка пришла в банке, которая отличалась от ранее купленных. Пробив продукт через «Честный знак», выяснилось, что маркировки у подделки нет. Об этом девушка рассказала в беседе с URA.RU.

«Заказала привычную добавку на сайте „Спортмастера“, но получила банку, которая была не похожа на предыдущие. Проверка через „Честный знак“ показала: маркировки у товара нет. Приложение сразу отправило сигнал в Роспотребнадзор», — рассказала журналистам агентства покупательница по имени Жанна.

По ее словам, после сканирования кода система выдала сообщение, что средство идентификации не найдено в реестре, а товар не содержит необходимых данных для прослеживаемости. Женщина считает, что в такой ситуации невозможно установить происхождение продукта и его подлинность.

Продолжение после рекламы

Жанна пояснила, что обратилась в отдел продаж «Спортмастера» с требованием разобраться с несоответствием. Там, по ее словам, запросили письмо из контролирующего ведомства с проведенной экспертизой и официальным подтверждением того, что продукт не является оригинальным. После письменной претензии в адрес компании, отметила собеседница, спорный товар исчез из каталога интернет-магазина. Покупательница сообщила, что пригрозила обращением в суд, после чего деньги за заказ ей вернули, однако саму банку ей предложили утилизировать.

URA.RU отправило запрос «Спортмастеру». Ответ ожидается.