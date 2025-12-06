Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Россиянка купила поддельные биодобавки на сайте популярного спортивного магазина

06 декабря 2025 в 18:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россиянке продали поддельные биодобавки под видом настоящих

Россиянке продали поддельные биодобавки под видом настоящих

Фото: URA.RU

Россиянка при заказе на сайте «Спортмастера» получила поддельный биологически активный комплекс. После получения витаминов покупательница обратила внимание, что привычная добавка пришла в банке, которая отличалась от ранее купленных. Пробив продукт через «Честный знак», выяснилось, что маркировки у подделки нет. Об этом девушка рассказала в беседе с URA.RU. 

«Заказала привычную добавку на сайте „Спортмастера“, но получила банку, которая была не похожа на предыдущие. Проверка через „Честный знак“ показала: маркировки у товара нет. Приложение сразу отправило сигнал в Роспотребнадзор», — рассказала журналистам агентства покупательница по имени Жанна.

По ее словам, после сканирования кода система выдала сообщение, что средство идентификации не найдено в реестре, а товар не содержит необходимых данных для прослеживаемости. Женщина считает, что в такой ситуации невозможно установить происхождение продукта и его подлинность.

Продолжение после рекламы

Жанна пояснила, что обратилась в отдел продаж «Спортмастера» с требованием разобраться с несоответствием. Там, по ее словам, запросили письмо из контролирующего ведомства с проведенной экспертизой и официальным подтверждением того, что продукт не является оригинальным. После письменной претензии в адрес компании, отметила собеседница, спорный товар исчез из каталога интернет-магазина. Покупательница сообщила, что пригрозила обращением в суд, после чего деньги за заказ ей вернули, однако саму банку ей предложили утилизировать.

URA.RU отправило запрос «Спортмастеру». Ответ ожидается.

По данным системы «Честный знак», большинство биологически активных добавок в России подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Она содержит в себе информацию о сроке годности, составе, производителе и стране происхождения, документацию — различные сертификаты, патенты и другие подтверждения соответствия стандартам и регламентам. Код невозможно скопировать или подделать, а получить его могут только легальные компании.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал