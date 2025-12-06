Один, не считая собаки: россиянин без денег и документов год выживает в Таиланде, рискуя попасть в тюрьму
Уже больше года россиянин выживает в Таиланде без денег и крыши над головой
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Россиянин больше года без денег и практически без документов выживает в Таиланде — 32-летний петербуржец Руслан Валиев. У него уже на несколько месяцев просрочена виза, и в любое время ему может грозить тюрьма. В настоящий момент компанию мужчине составляет только бродячий пес, а сам он вынужден спать под открытым небом, пить росу и умываться из лужи. О ситуации с бездомным россиянином URA.RU рассказали отдыхающие в районе Пратамнак туристы, лично общавшиеся с мужчиной.
«Петербуржец живет на улице Паттайи вместе с бродячей собакой. <...> Он пьет росу по утрам и умывается в лужах, где плавают лягушки. Днем ходит вдоль пляжа, собирает мусор и листья в пакеты, а ночует на крыльце здания в нескольких шагах от Сиамского залива. Единственный его спутник — черный пес, а старый свитер заменяет ему и полотенце, и подушку», — поделились в разговоре с журналистами очевидцы, лично общавшиеся с потерянным мужчиной.
По их словам, у петербуржца нет ни денег, ни телефона, а его тайская виза просрочена примерно на два месяца. Сам мужчина представляется именем из паспорта — Нарли Свуо Лисевич. По их словам, он сам рассказал, что год назад полностью сменил данные, а раньше его звали Руслан Валиев и он жил в Санкт-Петербурге. До переезда в Таиланд он пробовал подрабатывать дизайнером, репетитором по английскому языку, няней, тамадой и курьером, но стабильного дохода не имел.
Туристы отмечают, что российский паспорт мужчины сильно промок, страницы деформированы, поэтому купить билет и сесть на самолет домой он вряд ли сможет даже при наличии денег. При этом сам петербуржец, по словам собеседников агентства, не предпринимает попыток обратиться в консульство и избегает общения с полицией. Он объясняет это страхом перед тюрьмой для нарушителей миграционного режима.
По словам очевидцев, недавно к мужчине на улице уже подходили другие бездомные, которые пытались вытащить из его сумки документы, пока он спал. Это стало еще одной причиной, по которой россияне решили через СМИ разыскать его родственников. Туристы просят откликнуться жителей Санкт-Петербурга, которые могут знать Руслана Валиева 1990‑х годов рождения и обладать информацией о его семье.
