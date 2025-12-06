Один, не считая собаки: россиянин без денег и документов год выживает в Таиланде, рискуя попасть в тюрьму

Уже больше года россиянин выживает в Таиланде без денег и крыши над головой Фото: Алена Полозова © URA.RU

Россиянин больше года без денег и практически без документов выживает в Таиланде — 32-летний петербуржец Руслан Валиев. У него уже на несколько месяцев просрочена виза, и в любое время ему может грозить тюрьма. В настоящий момент компанию мужчине составляет только бродячий пес, а сам он вынужден спать под открытым небом, пить росу и умываться из лужи. О ситуации с бездомным россиянином URA.RU рассказали отдыхающие в районе Пратамнак туристы, лично общавшиеся с мужчиной.

«Петербуржец живет на улице Паттайи вместе с бродячей собакой. <...> Он пьет росу по утрам и умывается в лужах, где плавают лягушки. Днем ходит вдоль пляжа, собирает мусор и листья в пакеты, а ночует на крыльце здания в нескольких шагах от Сиамского залива. Единственный его спутник — черный пес, а старый свитер заменяет ему и полотенце, и подушку», — поделились в разговоре с журналистами очевидцы, лично общавшиеся с потерянным мужчиной.

По их словам, у петербуржца нет ни денег, ни телефона, а его тайская виза просрочена примерно на два месяца. Сам мужчина представляется именем из паспорта — Нарли Свуо Лисевич. По их словам, он сам рассказал, что год назад полностью сменил данные, а раньше его звали Руслан Валиев и он жил в Санкт-Петербурге. До переезда в Таиланд он пробовал подрабатывать дизайнером, репетитором по английскому языку, няней, тамадой и курьером, но стабильного дохода не имел.

Продолжение после рекламы

Туристы отмечают, что российский паспорт мужчины сильно промок, страницы деформированы, поэтому купить билет и сесть на самолет домой он вряд ли сможет даже при наличии денег. При этом сам петербуржец, по словам собеседников агентства, не предпринимает попыток обратиться в консульство и избегает общения с полицией. Он объясняет это страхом перед тюрьмой для нарушителей миграционного режима.