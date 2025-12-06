Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11

Россияне заметили, что после обновления их SSD-диски перестали функционировать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У части российских пользователей после установки очередного обновления Windows 11 начал появляться так называемый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD). Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«„Синий экран смерти“ появился у россиян после свежего обновления Windows 11. Апдейт стирает память и ломает SSD-диски», — сказано в сообщении Shot. Отмечается, что наиболее существенно данная проблема проявляется на накопителях, заполненных более чем на 60%.

Обновление с индексом KB5063878 было выпущено еще в августе. Уже тогда пользователи из европейских стран и Японии начали сталкиваться с неполадками, жалуясь на них в техподдержку.

«Не удаляется обновление KB5063878 Windows 11. Я находил этот код ошибки и методы решения, но ни команда dism, ни исправление ошибок центра обновления не показали проблем, пишут что все нормально», — писал один из пользователей на сайте Microsoft.

На данный момент корпорация Microsoft не публиковала официальных комментариев, подтверждающих связь между установкой этого обновления и зафиксированными массовыми сбоями. В сложившейся ситуации единственным вариантом восстановления работоспособности системы остается возврат к прежним параметрам путем отката установленного обновления.