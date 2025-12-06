Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
Россияне заметили, что после обновления их SSD-диски перестали функционировать
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
У части российских пользователей после установки очередного обновления Windows 11 начал появляться так называемый «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD). Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«„Синий экран смерти“ появился у россиян после свежего обновления Windows 11. Апдейт стирает память и ломает SSD-диски», — сказано в сообщении Shot. Отмечается, что наиболее существенно данная проблема проявляется на накопителях, заполненных более чем на 60%.
Обновление с индексом KB5063878 было выпущено еще в августе. Уже тогда пользователи из европейских стран и Японии начали сталкиваться с неполадками, жалуясь на них в техподдержку.
«Не удаляется обновление KB5063878 Windows 11. Я находил этот код ошибки и методы решения, но ни команда dism, ни исправление ошибок центра обновления не показали проблем, пишут что все нормально», — писал один из пользователей на сайте Microsoft.
На данный момент корпорация Microsoft не публиковала официальных комментариев, подтверждающих связь между установкой этого обновления и зафиксированными массовыми сбоями. В сложившейся ситуации единственным вариантом восстановления работоспособности системы остается возврат к прежним параметрам путем отката установленного обновления.
Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft впервые почти за 40 лет готовится изменить оформление традиционного «синего экрана смерти» в операционной системе Windows. Фоновый цвет экрана будет заменен на черный. Также с него планируют убрать изображение грустного смайлика и QR‑код, вместо которых пользователю будет отображаться текстовый код ошибки и сведения о системном драйвере, ставшем причиной сбоя, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.