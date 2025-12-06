Орбан сделал заявление о грядущем визите делегации в Москву
06 декабря 2025 в 18:41
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ближайшие дни в Москву прибудет представительная венгерская делегация для проведения переговоров по экономическим вопросам.
