Фидан: атаки на суда в черном море являются эскалацией военных действий
06 декабря 2025 в 18:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что нападения на суда в акватории Черного моря представляют собой эскалацию военного противостояния и расширение географии боевых действий. Об этом он сказал на полях форума.
