Природа

На Ямал обрушатся морозы в -45 градусов

06 декабря 2025 в 20:28
После морозов ожидается потепление

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Ямала в ночь на понедельник 8 декабря местами столбики термометров опустятся до -45 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в ночь на 8 декабря ожидается температура воздуха -25, -30 градусов, при прояснении — до -35, -40, по крайнему востоку — до -45 градусов. Днем потеплеет до -12, -17, местами -22, -27, по северо-востоку — до -7 градусов», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают ямальцам небольшой снег, днем — метель и начнется потепление. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

