На Ямал обрушатся морозы в -45 градусов

На территории Ямала в ночь на понедельник 8 декабря местами столбики термометров опустятся до -45 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ЯНАО в ночь на 8 декабря ожидается температура воздуха -25, -30 градусов, при прояснении — до -35, -40, по крайнему востоку — до -45 градусов. Днем потеплеет до -12, -17, местами -22, -27, по северо-востоку — до -7 градусов», — сообщается на сайте управления.