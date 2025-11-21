Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС

Минэнерго Украины: все крупные ТЭС и ГЭС повреждены, введены веерные отключения
21 ноября 2025 в 20:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Все крупные электростанции Украины вышли из строя

Все крупные электростанции Украины вышли из строя

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все крупные тепловые и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения, а их возможности по выработке электроэнергии значительно сократились. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в своем telegram-канале.

«Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления», — отметили в ведомстве. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались по всей Украине с 10 октября. После кратковременной стабилизации с 13 октября вновь введены аварийные графики веерных отключений. Зимой возможны также отключения газа из-за отсутствия запасов.

С начала октября на Украине наблюдаются массовые отключения электроэнергии. После кратковременной стабилизации с 13 октября вновь введены аварийные графики веерных отключений. Ситуация обострилась после повреждений энергетических объектов, в том числе теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, в результате ударов, которые российские войска наносят в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал