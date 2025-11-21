На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Все крупные тепловые и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения, а их возможности по выработке электроэнергии значительно сократились. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в своем telegram-канале.
«Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления», — отметили в ведомстве. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались по всей Украине с 10 октября. После кратковременной стабилизации с 13 октября вновь введены аварийные графики веерных отключений. Зимой возможны также отключения газа из-за отсутствия запасов.
С начала октября на Украине наблюдаются массовые отключения электроэнергии. После кратковременной стабилизации с 13 октября вновь введены аварийные графики веерных отключений. Ситуация обострилась после повреждений энергетических объектов, в том числе теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, в результате ударов, которые российские войска наносят в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.
