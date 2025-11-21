На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС

Все крупные электростанции Украины вышли из строя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все крупные тепловые и гидроэлектростанции на Украине получили повреждения, а их возможности по выработке электроэнергии значительно сократились. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в своем telegram-канале.

«Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления», — отметили в ведомстве. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались по всей Украине с 10 октября. После кратковременной стабилизации с 13 октября вновь введены аварийные графики веерных отключений. Зимой возможны также отключения газа из-за отсутствия запасов.