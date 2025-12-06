Илон Маск сделал радикальное заявление о будущем Евросоюза
Раскол в Евросоюзе идет в период решающей стадии конфликта на Украине, заметил ранее Bloomberg
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Европейский союз должен быть ликвидирован. С таким предложением выступил американский бизнесмен Илон Маск.
«ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — считает бизнесмен. Заявление опубликовано в соцсети X. По мнению Маска, евробюрократия медленно, до смерти душит Европу.
В стратегии ациональной безопасности, подписанной президентом США Дональдом Трампом, Белый дом заявлял, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. А Bloomberg писал, эта стратегия была обнародована в момент, когда конфликт на Украине вступает в потенциально решающую стадию.
