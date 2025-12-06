Логотип РИА URA.RU
Илон Маск сделал радикальное заявление о будущем Евросоюза

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз
06 декабря 2025 в 18:26
Раскол в Евросоюзе идет в период решающей стадии конфликта на Украине, заметил ранее Bloomberg

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейский союз должен быть ликвидирован. С таким предложением выступил американский бизнесмен Илон Маск.

«ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — считает бизнесмен. Заявление опубликовано в соцсети X. По мнению Маска, евробюрократия медленно, до смерти душит Европу.

В стратегии  ациональной безопасности, подписанной президентом США Дональдом Трампом, Белый дом заявлял, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику. А Bloomberg писал, эта стратегия была обнародована в момент, когда  конфликт на Украине вступает в потенциально решающую стадию.

