Ограничения интернета, запрет вейпов и уборка снега: главные заявления губернатора ЯНАО на «Прямой линии»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел восьмую ежегодную «Прямую линию», где поделился итогами 2025 года, определили планы на будущее, а также ответил на вопросы жителей региона. Трансляция продолжалась 2 часа 15 минут. За это время глава региона ответил га 32 вопроса. URA.RU публикует подборку главных заявлений губернатора.

Новая система оплаты труда учителей

Одной из наиболее острых тем, поднимавшихся во время выступления губернатора, стал вопрос о введении новой системы оплаты труда для педагогов региона. Она вызвала неоднозначную реакцию со стороны как учителей, так и родителей.

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что после оценки возникшей ситуации было принято решение о смещении даты вступления в силу этого распоряжения. Ее перенесли на 1 сентября 2026 года. Ранее планировалось, что она будет работать уже с 1 января 2026. За это время власти проведут встречи с педагогами и улучшат механизм работы системы.

Также будут введены премии в 50 тысяч рублей за выпускников-стобалльников, награды за победу в муниципальных конкурсах. Что немаловажно, в регионе сохранят доплаты за проверку тетрадей.

Дешевые билеты на самолет для школьников Ямала

Начиная со следующего года все учащиеся школ Ямало-Ненецкого автономного округа получат возможность пользоваться программой лояльности «Морошка» авиакомпании «Ямал». Это будет возможно вне зависимости от того, имеют ли они постоянную регистрацию в данном регионе.

Согласно обновленным правилам, участниками программы станут все дети от 6 до 18 лет, обучающиеся в школах Ямала. В настоящее время право на льготный тариф по карте «Морошка» связано с наличием постоянной регистрации в округе, из ‑за чего часть семей, фактически проживающих на Ямале, лишена возможности пользоваться этой мерой поддержки. После внесения изменений ключевым критерием станет факт обучения ребенка в образовательной организации региона.

Развитие здравоохранения в 2026 году

Грядущий год на Ямале объявлен Годом здравоохранения. Однако тематическая программа будет межведомственной. Но наибольшее количество работы власти планируют провести именно в сфере медицины.

Так, за 12 месяцев на Ямале будет введена в эксплуатацию самая большая в регионе поликлиника. Ее откроют в Ноябрьске. Помимо этого, специалисты построят и отремонтируют порядка 30 объектов здравоохранения.

Работа интернета

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что региональные власти при наличии такой возможности, готовы ослаблять ограничения на мобильную связь. Однако есть условие: это не должно повлечь угрозы для безопасности. По словам Артюхова, отдельные меры безопасности могут оказаться чрезмерными, и в случаях, когда есть возможность смягчить действующие ограничения на связь, компетентные структуры идут региону навстречу.

Запрет электронных сигарет

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены ввести ограничения на продажу электронных сигарет сразу после появления для этого правовых оснований.

В округе ожидают принятия мер, которые позволят существенно ограничить реализацию таких устройств. «Как только соответствующие меры начнут действовать, на Ямале они будут немедленно применены. Это вредное явление, с которым необходимо бороться», — отметил Артюхов.

Уборка снега в ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предоставил вице-главам муниципалитетов «последний шанс» исправить ситуацию с уборкой снега в городах региона. По словам Артюхова, в адрес властей продолжают поступать многочисленные жалобы на неудовлетворительное состояние снегочистки.

По словам главы Ноябрьска, в адрес властей поступает значительное количество жалоб. На этом фоне развернулась дискуссия о целесообразности продления полномочий профильных заместителей. Глава муниципалитета настаивает на том, что им следует предоставить еще одну возможность проявить себя.