Фильм «Цинга», снятый в тундре Ямала, стал победителем кинофестиваля в Москве. Видео

07 декабря 2025 в 22:46
Фестиваль прошел в эти дни в Москве

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фильм режиссера Владимира Головнева «Цинга», снятый на Ямале, взял главную награду на четвертом фестивале авторского кино «Зимний». Об этом рассказали в telegram-канале «Округ белых ночей».

«По главному призу не было никаких сомнений ни у кого. Просто определились за одну секунду и единогласно проголосовали — фильм называется „Цинга“», — прозвучали итоги решения жюри со сцены.

«Цингу» Владимира Головнева выбрали яркие представители индустрии — режиссер Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, актер Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене, киновед Иван Кудрявцев и председателем жюри — режиссер Александр Велединский.

Кинофестиваль авторского кино «Зимний» длился эту неделю в Москве в старейшем кинотеатре — «Художественный». На конкурсе было представлено восемь работ.

