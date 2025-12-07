Самую большую поликлинику в ЯНАО откроют в 2026 году
Глава ЯНАО рассказал о планах на 2026 год в сфере здравоохранения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Более 30 объектов медицины находятся в работе на Ямале. В Год здравоохранения, объявленном в ЯНАО в 2026-м, планируют открыть самую большую поликлинику в регионе. Об этом рассказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время своей ежегодной «Прямой линии».
«2026 год в регионе объявлен Годом здравоохранения. Но заниматься мы будем не только этим, но еще и спортом. Однако, что касается развития медицины, будем достраивать объекты, которые сегодня в состоянии ремонта или строительства», — сказал Артюхов.
Так, в Коротчаево (ЯНАО) будет построена больница, а в Ноябрьске в грядущем году заработает самая большая на Ямале поликлиника. В уже существующие медицинские центры будут поставлять томографы и аппараты УЗИ. Ключевой же задачей власти региона поставили себе быструю и точную диагностику.
Ранее Артюхов уже объявил, что 2026 год в ЯНАО станет Годом здоровья и будет посвящен развитию системы здравоохранения и популяризации ЗОЖ. В его рамках власти планируют открытие новых больниц в Тарко-Сале, Коротчаево, Тазовском и селе Горки, закупку диагностического оборудования, а также повышение квалификации медиков, включая стажировки врачей в Москве.
