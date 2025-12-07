Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Миллион квадратных метров построят на Ямале до 2030 года

07 декабря 2025 в 19:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проект на Ямале завершат к 2030 году

Проект на Ямале завершат к 2030 году

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

До 2030 года на Ямале планируют построить один миллион новых квадратных метров. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время своей «Прямой линии». 

«Мы должны миллион квадратных метров построить до 2030 года. Нам начинают помогать федеральные меры, на которые мы ранее не рассчитывали: арктическая ипотека», — пояснил Артюхов.

Также глава региона отметил, что программа арктической ипотеки будет действовать до 2030 года. Минимальная ставка по ней составляет 2%. 

Продолжение после рекламы

Глава ЯНАО также коснулся вопроса переселения ветхого жилья. К текущему моменту новую жилплощадь получили 62 тысячи человек. Это численность двух Губкинских. По темпам развития Ямал сейчас напоминает стройки в округе 80-х годов.

Ранее в окружном правительстве сообщали, что после завершения в начале декабря 2025 года проекта по расселению одного миллиона квадратных метров деревянного жилья Ямал приступил к программе строительства миллиона квадратных метров нового фонда. Сейчас в регионе уже возводится 257 многоквартирных домов площадью около 850 тысяч квадратных метров, а в 2026 году власти планируют ликвидировать свыше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал