Миллион квадратных метров построят на Ямале до 2030 года
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
До 2030 года на Ямале планируют построить один миллион новых квадратных метров. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время своей «Прямой линии».
«Мы должны миллион квадратных метров построить до 2030 года. Нам начинают помогать федеральные меры, на которые мы ранее не рассчитывали: арктическая ипотека», — пояснил Артюхов.
Также глава региона отметил, что программа арктической ипотеки будет действовать до 2030 года. Минимальная ставка по ней составляет 2%.
Глава ЯНАО также коснулся вопроса переселения ветхого жилья. К текущему моменту новую жилплощадь получили 62 тысячи человек. Это численность двух Губкинских. По темпам развития Ямал сейчас напоминает стройки в округе 80-х годов.
Ранее в окружном правительстве сообщали, что после завершения в начале декабря 2025 года проекта по расселению одного миллиона квадратных метров деревянного жилья Ямал приступил к программе строительства миллиона квадратных метров нового фонда. Сейчас в регионе уже возводится 257 многоквартирных домов площадью около 850 тысяч квадратных метров, а в 2026 году власти планируют ликвидировать свыше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
