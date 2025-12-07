Миллион квадратных метров построят на Ямале до 2030 года

Проект на Ямале завершат к 2030 году Фото: Никита Сабашников © URA.RU

До 2030 года на Ямале планируют построить один миллион новых квадратных метров. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время своей «Прямой линии».

«Мы должны миллион квадратных метров построить до 2030 года. Нам начинают помогать федеральные меры, на которые мы ранее не рассчитывали: арктическая ипотека», — пояснил Артюхов.

Также глава региона отметил, что программа арктической ипотеки будет действовать до 2030 года. Минимальная ставка по ней составляет 2%.

Глава ЯНАО также коснулся вопроса переселения ветхого жилья. К текущему моменту новую жилплощадь получили 62 тысячи человек. Это численность двух Губкинских. По темпам развития Ямал сейчас напоминает стройки в округе 80-х годов.