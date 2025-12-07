Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Ямал не собирается урезать бюджет на украшения и приглашение артистов в регион

07 декабря 2025 в 19:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Губернатор прокомментировал вопрос больших гонораров артистов, приезжающих на Ямал

Губернатор прокомментировал вопрос больших гонораров артистов, приезжающих на Ямал

Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Ямала не будут снижать объем бюджетных средств на закупку украшений к праздникам и приглашения артистов. Об рассказал глава региона Дмитрий Артюхов в ответ на вопрос корреспондента URA.RU Ильи Шмелева. 

«Я считаю, что праздники нужны. Они объединяют, в тяжелые минуты в том числе. Везде должен быть здравый смысл. Периодически возникают дискуссии по поводу подготовки к Новому году. Но здесь я тоже не сторонник запретов. Дети должны чувствовать праздник. На самые резонансные случаи мы реагируем», — подчеркнул глава региона.

Свое мнение о праздновании глава региона высказал во время ежегодной прямой линии. Жители Ямала заранее направляли вопросы губернатору через соцсети, как и год назад. Количество обращений к главе региона превысило 700 единиц.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал