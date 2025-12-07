Ямал не собирается урезать бюджет на украшения и приглашение артистов в регион
Губернатор прокомментировал вопрос больших гонораров артистов, приезжающих на Ямал
Фото: Илья Московец © URA.RU
Власти Ямала не будут снижать объем бюджетных средств на закупку украшений к праздникам и приглашения артистов. Об рассказал глава региона Дмитрий Артюхов в ответ на вопрос корреспондента URA.RU Ильи Шмелева.
«Я считаю, что праздники нужны. Они объединяют, в тяжелые минуты в том числе. Везде должен быть здравый смысл. Периодически возникают дискуссии по поводу подготовки к Новому году. Но здесь я тоже не сторонник запретов. Дети должны чувствовать праздник. На самые резонансные случаи мы реагируем», — подчеркнул глава региона.
Свое мнение о праздновании глава региона высказал во время ежегодной прямой линии. Жители Ямала заранее направляли вопросы губернатору через соцсети, как и год назад. Количество обращений к главе региона превысило 700 единиц.
