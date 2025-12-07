Губернатор ЯНАО прокомментировал отключение интернета в округе

Вопрос снятия ограничений будет принят, если это не создаст угроз безопаности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что региональные власти готовы смягчать ограничения мобильной связи, если это не создаст рисков для безопасности. Так он прокомментировал жалобы жителей на нестабильную работу мобильного интернета в округе. Об этом он рассказал во время «Прямой линии»

«Бывают, что меры по безопасности избыточны, но если есть возможность упростить момент с ограничением связи, то нам идут на встречу», — сообщил Артюхов.

Также глава региона обратил внимание, что необходимо разделять работоспособность мессенджеров и интернета. По его словам, приложение может не работать, однако сайт функционирует в полной мере. Это также сделано из соображений безопасности.

