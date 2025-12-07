Школьники Ямала со следующего года смогут дешевле летать на самолетах

Программа будет введена с 2026 года Фото: Роман Наумов © URA.RU

Все школьники Ямало-Ненецкого автономного округа со следующего года смогут пользоваться программой лояльности «Морошка» авиакомпании «Ямал» вне зависимости от наличия постоянной регистрации в регионе. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии».

«Прописка — это базовое условие для использования льготы. Потому что если брать временную прописку, то все вахтовые работники в один день станут временно прописаны по какому-то адресу. Эффекта не будет. Но при этом мы понимаем, что не все, кто живет постоянно на Ямале, имеют здесь постоянную прописку. И тот факт, что дети ходят здесь в школу — уже является для нас подтверждением того, что фактически люди живут здесь. Поэтому внесем здесь изменения и с Нового года такие дети смогут пользоваться скидкой по „Морошке“, — отметил Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

По словам главы региона, обновленные правила программы затронут всех детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в ямальских школах. Сейчас право на льготный тариф по «Морошке» привязано к постоянной регистрации в округе, из-за чего часть семей, фактически живущих на Ямале, не может им воспользоваться. После внесения изменений основанием станет факт обучения ребенка в образовательной организации региона.

Как уточнили власти округа, новые условия будут действовать на самолетных и вертолетных рейсах авиакомпании «Ямал». Детям станет доступно до четырех перелетов со скидкой по межрегиональным маршрутам и до шести — внутри округа в течение года. Программа лояльности «Морошка» позволяет приобретать билеты по сниженной цене.